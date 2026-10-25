Гласувахте ли?

Точно в 7:00 часа тази сутрин в цялата страна отвориха изборните секции. С това официално стартира гласуването за нов президент и вицепрезидент на Република България.
Право на глас имат 6 590 хил. българи. Избирателните секции ще посрещат граждани до 20:00 часа вечерта, като изборният ден може да бъде удължен най-много с час, ако пред секциите все още има опашки от желаещи да гласуват.
Вотьт се провежда при смесена система в зависимост от големината на секциите. В секциите с над 300 избиратели гласуването е машинно, докато в по-малките секции, болниците, както и при подвижните избирателни кутии, гражданите упражняват правото си на глас с хартиени бюлетини.
Според Конституцията и Изборния кодекс, за да бъде избран кандидат още на първия тур, той трябва да отговаря на две задължителни условия: да спечели над 50% от действителните гласове и в гласуването да са участвали повече от половината от всички имащи право на глас избиратели.
Ако нито една кандидат-президентска двойка не бъде избрана на първия тур, на 1 ноември ще се проведе балотаж.
Денят в няколко минути
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Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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