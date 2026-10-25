#Президентски избори 2026

Гласувахте ли? | Днес.dir.bg

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Гласувахте ли?

Е-Референдум

Гласувахте ли?

25.10.26 | 1217 гласа
Снимка: iStock by Getty images

Точно в 7:00 часа тази сутрин в цялата страна отвориха изборните секции. С това официално стартира гласуването за нов президент и вицепрезидент на Република България.

Президентски избори 2026

Право на глас имат 6 590 хил. българи. Избирателните секции ще посрещат граждани до 20:00 часа вечерта, като изборният ден може да бъде удължен най-много с час, ако пред секциите все още има опашки от желаещи да гласуват.

Вотьт се провежда при смесена система в зависимост от големината на секциите. В секциите с над 300 избиратели гласуването е машинно, докато в по-малките секции, болниците, както и при подвижните избирателни кутии, гражданите упражняват правото си на глас с хартиени бюлетини.

Според Конституцията и Изборния кодекс, за да бъде избран кандидат още на първия тур, той трябва да отговаря на две задължителни условия: да спечели над 50% от действителните гласове и в гласуването да са участвали повече от половината от всички имащи право на глас избиратели.

Ако нито една кандидат-президентска двойка не бъде избрана на първия тур, на 1 ноември ще се проведе балотаж.

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Гласувахте ли?

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Гласувахте ли?

Е-Референдум

25.10.26 | 1217 гласа

Гласувахте ли?

Точно в 7:00 часа тази сутрин в цялата страна отвориха изборните секции. С това официално стартира гласуването за нов президент и вицепрезидент на Република България.

Президентски избори 2026

Право на глас имат 6 590 хил. българи. Избирателните секции ще посрещат граждани до 20:00 часа вечерта, като изборният ден може да бъде удължен най-много с час, ако пред секциите все още има опашки от желаещи да гласуват.

Вотьт се провежда при смесена система в зависимост от големината на секциите. В секциите с над 300 избиратели гласуването е машинно, докато в по-малките секции, болниците, както и при подвижните избирателни кутии, гражданите упражняват правото си на глас с хартиени бюлетини.

Според Конституцията и Изборния кодекс, за да бъде избран кандидат още на първия тур, той трябва да отговаря на две задължителни условия: да спечели над 50% от действителните гласове и в гласуването да са участвали повече от половината от всички имащи право на глас избиратели.

Ако нито една кандидат-президентска двойка не бъде избрана на първия тур, на 1 ноември ще се проведе балотаж.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:

Гласувахте ли?

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Това ли е най-луксозният китайски SUV в България? (видео)

Games
Обявиха нова игра от поредицата Serious Sam след 24 години чакане

Обявиха нова игра от поредицата Serious Sam след 24 години чакане

Zodiac
Астрологичен обрат: Директният Плутон потапя 4 зодии в дълбоки и съкровени светове

Астрологичен обрат: Директният Плутон потапя 4 зодии в дълбоки и съкровени светове

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Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад

Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад

Вицове
Една блондинка хванала златната рибка...

Една блондинка хванала златната рибка...

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Защо картофеното пюре става като лепило? Грешката, която разваля любимата гарнитура

Защо картофеното пюре става като лепило? Грешката, която разваля любимата гарнитура