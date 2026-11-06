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Бог да пази Европа и България, ако изгладняла и жадна Африка тръгне насам, казва в интервю за Dir.bg математикът проф. Михаил Константинов.

Според анализатора "намаляването на търговията със зърно и торове ще доведе до световен глад". "Само Африка вече има един милиард и половина население. И то се увеличава с по 40 милиона годишно. Заради сушата и войните там нямат какво да ядат, а вода нямат даже за пиене", казва проф. Константинов.

"Вместо да се вземат в ръце, европейските, украинските и руските лидери искат да воюват", изтъква Михаил Константинов.

Според него фактът, че президентството, изпълнителната и законодателната власт вече са в едни ръце и това е предпоставка за стабилност, но "икономически трусове и обедняване могат да разклатят и вече клатят властта". "Сега ще протестират не просто срещу бюджета, а срещу обедняването", прогнозира той.

"Нова политическа ситуация създаде не победата на Йотова, за която се знаеше поне месец преди изборите. И даже се знаеше колко ще е голяма. А скандално ниската избирателна активност и на двата тура. Паднахме под "рекорда" от 2007 г. на европейските избори. Това е жълт картон, който народът вдигна на политическата класа. Гладните бунтове ще са червеният. И гладните бунтове няма да бъдат на жълтите павета, където сме си надвили на масрафа", изтъква той.

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Прогнозира, че след доброто представяне на президентските избори Андрей Гюров "може да се пробва за кмет на София".

"Местните избори са екзистенциални за ГЕРБ и за "Прогресивна България", но по различни причини", казва още анализаторът. "Местните избори са след по-малко от година. Изглеждат далеч, но много неща могат да се случат дотогава, защото световните процеси се ускоряват и нещата не отиват на добре. Това се отразява пряко на всички", категоричен е проф. Михаил Константинов.

- След като президентската, изпълнителната и законодателната власт са в едни ръце, настъпва ли ера на стабилизация, проф. Константинов?

- Това са предпоставки за стабилизация, но не е задължително тя да настъпи. Има една хубава поговорка "Когато цялата власт е в едни ръце, в опозиция е народът". Икономически трусове и обедняване могат да разклатят и вече клатят властта. Не виждам как можем да ги избегнем. Можем само да се опитаме да намалим страданията на хората и да не пречим на нормалните икономически процеси. Това ми изглежда като свръхзадача за нашата раздробена и не много талантлива политическа класа. Меко казано.

- Връща ли се двуполюсният модел?

Единият полюс е ясен, но другият не се вижда. Йотова спечели лесно на втори тур, защото ГЕРБ и ДПС като цяло не излязоха да гласуват. Така че по-скоро ще имаме триполюсен модел с първоначална доминация на лявото. Смяната на полюсите е естествена. Десните трупат богатство, левите го харчат. И това не е обвинение. Не може само да се трупа, трябва периодично да се отпускат коланите. Имаме един живот и той е тук и сега. Въпросът е как при ляво управление да не катастрофираме икономиката, както често се е случвало.

- Какво да очакваме преди Коледа - "мир и любов", или протести и гняв, както миналата година, когато стотици хиляди протестираха срещу бюджета?

- Сега ще протестират не просто срещу бюджета, а срещу обедняването. Може даже да станем част от очакваното рухване на световната финансова система, което всички го чакат, но не е ясно кога точно ще настъпи. Ще бъде феерична гледка. И много болезнена. Както казва един мой познат финансист, дано не се случи в моя лайф тайм това. Но и да не е в неговия, все в нечий ще бъде. А що се отнася до миналата година, протестите започнаха срещу бюджета, но почти веднага прераснаха в нещо друго. Тогава не харесвахме около 3 на сто дефицит, сега имаме над 5. Със съвместните усилия на всички, защото тук невинни няма.

- Според Вас обществото ще приеме ли обясненията на премиера Румен Радев за "финансовия разгул" от страна на предшествениците му на "Дондуков" 1 и "наследените огромни проблеми"?

- Разгул имаше, включително и в назначените от Радев правителства, но не виждам днешните да се опитват да оправят истински нещата. Много е възможно и да не могат. Впрочем, както казах, проблемът не е само наш, световен е. Вместо да се вземат в ръце, европейските, украинските и руските лидери искат да воюват. Мислят си, че така ще се спасят в индивидуален план. Но няма. Войните трябва незабавно да спрат, да не се почват нови и да почнем да възстановяваме разрушеното. И да спрем да растем, за човечеството говоря. Икономически и главно демографски. Очевидно станахме много на тази Земя. И много цапаме. И ресурсите ги изядохме.

- Каква беше най-голямата изненада за Вас на приключилите президентски избори?

- Естествено, резултатите на първия тур бяха голямата изненада. Много са причините и те вече бяха до голяма степен обяснени. На втория тур изненада бяха "грешките" в екзит-половете. Това всъщност не бяха и грешки. Просто около 10% от респондентите лъжеха, че са гласували за Гюров, а бяха гласували за Йотова. И накрая тя спечели с 59 на 41 (това е нормиран резултат, без глупавото квадратче "не подкрепям никого", което е двойно отрицание и логически значи "подкрепям всекиго"). Същото се случи на втория тур на кметските избори в София през 2019 г. Тогава пак 10% от респондентите лъгаха. Според мен екзит-половете вече нямат смисъл. Или поне онзи смисъл, който очакваме от тях.

- Вотът създаде ли нова политическа ситуация?

- Нова ситуация създаде не победата на Йотова, за която се знаеше поне месец преди изборите. И даже се знаеше колко ще е голяма. А скандално ниската избирателна активност и на двата тура. Паднахме под "рекорда" от 2007 г. на европейските избори. Това е жълт картон, който народът вдигна на политическата класа. Гладните бунтове ще са червеният. И гладните бунтове няма да бъдат на жълтите павета, където сме си надвили на масрафа.

- Какво означават резултатите за отделните политически сили: За управляващата "Прогресивна България" и БСП, които подкрепиха Илияна Йотова и тя спечели; За ГЕРБ, които не издигнаха кандидат, а лидерът им Бойко Борисов гласува като гражданин за гражданина Андрей Гюров; За ДПС, чиито избиратели на двата тура гласуваха различно; А за "Възраждане"?

- Означават точно това, което видяхме. В момента има лека доминация на лявото у нас, макар че иначе то е все пак по-малко от дясното. В случая лявото победи, защото дясното се раздели на две съизмерими части. А ДПС и "Възраждане" си имат своите електорати, които не бяха засегнати особено от изборите. "Възраждане" даже си върнаха някои избиратели, които ПБ им беше взела, очевидно на заем.

- Какво според Вас ще бъде политическото бъдеще на Андрей Гюров?

- Той се представи добре на изборите и точно според очакванията. Освен от своите, получи подкрепа от избиратели на ГЕРБ и даже на ДПС. Може в бъдеще да опита с проект вдясно, но не виждам как ще се обедини с ГЕРБ-СДС, голяма е обидата в ГЕРБ заради арестуването на Борисов и свалянето на кабинета на Желязков. То и ДБ няма как да остане с ПП в бъдеще, защото последната не е дясна, а ляво либерална и даже неотроцкистка групировка. Така че Гюров може да се пробва за кмет на София, защото Терзиев не го виждам повече като кмет с този тежък "Петрохан" зад гърба. Проблемът на ГЕРБ е как да запази (голяма част от) местната власт. Между другото, делото за кметстването на Терзиев още е, доколкото знам, във Върховния административен съд. Дано пък го решат до следващите избори. Имали сме подобни случаи в миналото, съдебни процеси по 4 години за местната власт, но не и в най-голямата община, Столичната.

- Предстоят местни избори след година. На коя партия ще й бъде най-трудно: На ПБ - защото ще искат да затвърдят доминацията си и в местната власт; На ГЕРБ, защото "държи" почти всички областни центрове, но от много време и е възможно да има "умора" сред избирателите; На ПП и ДБ, защото ще искат да запазят София, но управлението на сегашния кмет Васил Терзиев е меко казано спорно, особено на фона на последните проблеми с "Топлофикация - София"; На ДПС, които ще искат отново да вземат Кърджали; На "Възраждане", които след стъписването на парламентарните избори се окопитиха?

- На всички ще им е трудно. Защото народната любов се печели лесно, но се губи бързо. На ДПС засега не са му взели Кърджали, а и други бастиони. За ПБ въпросът е екзистенциален, защото още не са системна партия, за ГЕРБ също, макар и по други причини. Местните избори са след по-малко от година. Изглеждат далеч, но много неща могат да се случат дотогава, защото световните процеси се ускоряват и нещата не отиват на добре. Това се отразява пряко на всички.

В момента не се говори много за това, но един от успешните отрасли у нас, едрото зърнопроизводство, е вече ударено от войната в Черно море. А и намаляването на търговията със зърно и торове ще доведе до световен глад. Само Африка вече има един милиард и половина население. И то се увеличава с по 40 милиона годишно. Заради сушата и войните там нямат какво да ядат, а вода нямат даже за пиене. Накъде според вас ще тръгнат оттам побеснелите гладни и жадни тълпи? Няма да е към Америките, щото ще трябва много да плават. И към Азия няма да е голям потокът.

Не е трудно да се изчисли с Европа какво ще стане, когато (без ако) това се случи. Впрочем, този проблем изглежда почти нерешим, или поне нерешим по хуманен начин. Нека Господ да пази България! Но той няма да го стори, ако продължаваме с това безумно разделение в критичен за човечеството и за страната ни момент. Помогни си сам, за да ти помогне и Господ, е казал българският народ и вече 14 века ни има. Вярвам, че още 14 века поне ще е така.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.