Подвеждащо, най-вече за самото правителство, е да се самоуспокоява, че изборите не са вот на не/доверие към него, изтъква социологът

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След разделенията на президентската кампания, след огромната трагедия от ужасяващата катастрофа на магистрала "Тракия", все повече български граждани ще застават на страната на жертвите, заяви в интервю за Dir.bg социологът Боряна Димитрова от агенция "Алфа Рисърч". Тя отговори така на въпроса как различията между позициите по конфликта в Украйна между премиера Румен Радев и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, откроили се по време на срещата им във Варна във вторник, ще отекват в обществото.

"37 години след 10 ноември 1989 г. основните партии от началото на демокрацията или вече не съществуват, или са изпразнени от съдържание, или са извън парламента. Ако се опитаме да впишем парламентарните и президентските избори в тези по-дълги партийни вълни, можем да кажем, че те показаха реинтеграция на ляво-националистическото пространство и продължаваща фрагментация на проевропейските десни и либерални партии, които не могат да окажат достатъчно ефективна противотежест на произточната линия и на концентрацията на власт", изтъква анализаторът. Според Боряна Димитрова "новото послание, битката с олигархията, подобно на старото - битката с номенклатурата, остана печелившо само в предизборните послания, но не и след тях."

Подвеждащо, най-вече за самото правителство, е да се самоуспокоява, че изборите не са вот на не/доверие към него, изтъква социологът.

Боряна Димитрова обръща внимание, че "гласувалите за г-жа Йотова са малко под 1 млн. 100 хиляди, т.е. 20% от пълнолетното население на страната. Кредитът на доверие към кабинета е в сходни стойности, което говори за приглушено социално недоволство."

Социологът подчертава - "Мълчаливото недоволство лесно може да бъде взривено".

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- Премиерът Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и ясно се откроиха различията по отношение на конфликта в Украйна. Фон дер Лайен отчете отговорността на Русия за началото му, Радев - необходимостта да се търси мир по дипломатически път и че България не може да участва в предоставянето на нов заем за Киев, защото е в процедура по свръхдефицит. Как това ще отеква в обществото, г-жо Димитрова?

- Искам да цитирам една важна фраза от тази среща - "Ако Украйна спре да се бори в този момент, тя ще бъде изтрита от картата. Ако Русия спре да се бори в този момент, войната ще приключи". Трябва ясно да поставим нещата на мястото им. Нито Европа бяга от дипломатически усилия, нито България е спряла да подпомага Украйна, както подчерта и премиерът. Нормално е всяка страна да определя своите възможности за помощ, но да не се подменя моралната отговорност за войната и жертвите. След разделенията на президентската кампания, след огромната трагедия от ужасяващата катастрофа на магистрала "Тракия", все повече български граждани ще застават на страната на жертвите.

- Последното значимо политическо събитие у нас бяха президентските избори. Казват, че, за да разбереш днешните събития, трябва да се върнеш в началото, а то бе поставено преди 37 години - 10 ноември 1989 г. Как се промени политическата система на България за това време?

- Политическата система си остана парламентарна демокрация, макар и с много драскотини по нейната фасада и много опити за козметични ремонти. Все пак основите на конструкцията оцеляха. Не се плъзнахме по източен тип автокрация, който риск в нашия регион съвсем не е за подценяване. По-значима трансформация претърпя партийната система. От големите ценностно-идеологически ориентирани партии на 90-те, формиращи двата основни блока - БСП и ОДС, през всеядния "центризъм" на НДСВ, до партийната фрагментация и разрояване, първо, на десния, а после - и на ляво-националистическия спектър. В резултат, 37 години по-късно основните партии от началото на демокрацията или вече не съществуват, или са изпразнени от съдържание, или са извън парламента. Ако се опитаме да впишем парламентарните и президентските избори в тези по-дълги партийни вълни, можем да кажем, че те показаха реинтеграция на ляво-националистическото пространство и продължаваща фрагментация на проевропейските десни и либерални партии, които не могат да окажат достатъчно ефективна противотежест на произточната линия и на концентрацията на власт.

- Преходът хвърли ли сянка върху последните избори - парламентарните през април и президентските през ноември или този период вече е в историята?

- В първите години на прехода, когато опиянението от демократичното сътресение, разтърсило застоя на соц безвремието, площадите пееха един емблематичен рефрен "45 години стигат; времето е наше". По онова време 45 години - от установяването на комунистическата власт по съветски образец през 1944 г. до падането на Тодор Живков през 1989 г. изглеждаха страшно много и желанието на милионите беше решително да скъсат с тях. Днес, в края на 2026 г. сме в не много по-различна ситуация по отношение на времевия хоризонт - от началото на прехода ни делят вече почти 40 години. Няма го обаче същият ентусиазъм и вярата, че сега народът твори промяната. Самото време изглежда по-късо, по-сгъстено, с много сенки от затормозения преход, които не винаги са видими в публичното пространство, но почеркът им се разпознава. Често ще чуете гласове "стига вече с този преход, времето е друго". В това има доза истина. И България, и светът са много различни 37 години след падането на Берлинската стена. Но не можем да кажем, че нерешените дилеми не хвърлиха сянка и не бяха използвани и на тези избори. Поне две бяха видими особено силно. Съзнателно бяха усилени разделенията в българското общество и бяха разгаряни страхове. От "социалния мир" на 90-те (за който се внушаваше, че ще бъде взривен, ако победят тогавашните демократични сили) изпадна "социалния" и остана само "мира", пак със същото внушение. Новото послание, битката с олигархията, подобно на старото - битката с номенклатурата, остана печелившо само в предизборните послания, но не и след тях.

- Президентските избори не се превърнаха във вот на недоверие към правителството, но може би връщат двуполюсния модел от 90-те години?

- Подвеждащо, най-вече за самото правителство, е да се самоуспокоява, че изборите не са вот на не/доверие към него. Да погледнем числата. Ако вземем дори не всички избиратели според списъците на ЦИК, а само тези, които живеят в България, т.е. около 5 милиона и половина, гласувалите за г-жа Йотова са малко под 1 млн. 100 хиляди, т.е. 20% от пълнолетното население на страната. Кредитът на доверие към кабинета е в сходни стойности, което говори за приглушено социално недоволство. На президентските избори нямаше активна протестна вълна, но имаше пасивно разочарование, намерило израз в отказ от гласуване. Иначе, за известно връщане към двуполюсен модел може да се говори, но с необходимата доза условност. Както вече споменах, концентрация има в единия полюс, другият си остава раздробен. Дали под натиска на обстоятелствата и той ще се окрупни, или обратното, големият печеливш ще започне да губи избиратели, бъдещето ще покаже. Важно е обаче да не гледаме само върху на пирамидата, а и основата й. Ето ви един показателен пример - през 90-те години общинските избори се печелеха основно от ОДС или БСП, сега местните "сглобки" са по-силни от много от националните партии.

- Защо на 1 ноември спечели Илияна Йотова, защо загуби Андрей Гюров, въпреки психологическото предимство, което му даваха много анализатори?

- Психологическото предимство на Андрей Гюров важеше за един много малък прозорец на възможностите, който се отвори след първия тур на изборите. Нито той, нито екипът му обаче се оказаха подготвени да го използват. Какво видяхме? Кампания по инерция, без нов заряд и стимул, каквито трябваше да демонстрира един равностоен съперник. Свръхнадценяване на социалните мрежи за сметка на по-традиционните форми и канали, които все още са по-близки на мнозинството от гласуващите избиратели. Неубедително поведение и оправдателна позиция на дебата. Вярно, в сблъсък с много обигран и агресивен по дебатиращ стил опонент, но при добра подготовка сравнението можеше да се превърне в негов плюс. На този фон г-жа Йотова използва на максимум трите си основни лоста, които й осигуриха победата - позицията на действащ президент; подкрепата на "Прогресивна България" и лично на Румен Радев; афективната поляризация на обществото чрез налагане на опозицията "мир-война", при която мнозинството автоматично избира социално желателния отговор "мир".

- Какъв е приносът на ГЕРБ и ДПС - партиите, които решиха да не участват във вота със свои кандидати, за резултата на Гюров? Беше ли възможна единна дясна кандидатура, за каквато настояваше Бойко Борисов?

- Вземайки предвид средните стойности за дела на участвалите в президентските избори привърженици на ГЕРБ и ДПС и разпределението на техните гласове, може да се направи оценката, ча на втори тур Андрей Гюров е получил около 140 000 гласа от ГЕРБ и около 45 000 от ДПС. Те представляват около една четвърт от вота за "Гюров-Кандев" на балотажа. Предвид съществуващото високо напрежение между тези политически партии и избиратели, това е първи знак, че по ключови стратегически въпроси е възможна взаимна подкрепа между избирателите на тези партии. И тук приносът не е просто в броя гласове, а в това, че беше очертано поле и визия, където избирателите могат да се срещнат, без да изневерят на себе си. Проектирайки този прочит назад във времето, логичен е въпросът "беше ли възможна единна дясна кандидатура?" В историята, както се знае, няма "ако", но все пак мисля, че не беше реалистично очакване. Твърде много разделения, подозрения и дори неприязън имаше между симпатизанти на ПП, ДБ и ГЕРБ, за да се консолидират те около общ кандидат, без да е изминал поне един електорален цикъл на малките стъпки. В този смисъл случилият се общ вот за Андрей Гюров е една такава малка стъпка. Следваща подобна стъпка може да бъде взаимната подкрепа за достигнали до балотаж кандидат в големите градове на местните избори догодина. Други, по-смели формули могат да станат актуални едва след по-сериозни електорални размествания.

- Изборите родиха ли нова политическа звезда в лицето на Андрей Гюров? Той има ли политическо бъдеще, като имаме предвид последното му изказване - "Нямам планове да създавам самостоятелен политически проект", но и "Ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните 5 години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство"?

- Един натрупан политически капитал не бива да се пропилява напразно, а и не са много постигалите такъв успех личности от тази общност, за да бъдат с лека ръка захвърляни. Трудността идва от липсата на институционална роля, която Гюров може да заеме, за да придаде тя сила на гласа му. Каква е ситуацията? Подкрепящите го политически партии, от които той се разграничаваше, имат своите лидери, запазват и своите лоялни избиратели. Нова партия само би ускорила роенето в това пространство без пробив към нови групи. Ако прояви политическо въображение и смелост да излезе от утъпканите пътища, които се въртят в анализите, би могъл да се превърне в своего рода "мостови лидер", който да създава работещи обединения и успешни електорални консолидации. Върху тази база, един ден може да стане реален притегателен център, но това изисква много бъдещи натрупвания.

- Изборите посочиха ли коя е опозиционната сила №1?

- Изборите показаха къде минава основният геополитически ценностен разлом - от едната страна "Прогресивна България", "Възраждане" и по-малки партии от този спектър. От другата - "Продължаваме промяната", "Демократична България", ГЕРБ и с известна условност, ДПС. Поради сближаването на "Прогресивна България" и "Възраждане" след изборите, именно партиите от тази втора група формират основното опозиционно ядро. В момента обаче няма такъв феномен като опозиционна сила №1. Преориентация на избиратели и позициониране на една от тези партии като водеща е задача в бъдеще време, която може да се случи по два механизма - чрез мобилизация около водещи кандидати на местните избори, или, при по-високо социално напрежение - около лидера на евентуални протести.

- Възможно ли е ново коалиране между ГЕРБ, ПП и ДБ?

- За коалиране в строгия смисъл може да се говори едва след спечелване на избори и получаване на мандат за съставяне на правителство от някоя от тези партии. Политически факт "нови избори" няма. Има етикиращи формулировки. Говорихме за оставащите сериозни различия между тези партии и техните избиратели. Няма как на дневен ред да стои въпросът за коалиция. Възможно е обаче друго - да имат общи инициативи и гласувания, което би усилило обществената тежест на опозицията. Не е изключено избирателите им взаимно да припознават техни политики, или законодателни решения. Но това са съвсем различни политически механизми, които доста манипулативно се етикират като "коалиция", или "сглобка", за да парализират възможността за общи действия.

- Властта говори за "нормализация и устойчивост" - така ли изглежда ситуацията в страната, гледана през социологическите изследвания? Пак сме в "бюджетен период". Има ли протестна енергия и готовност за протести като тези през декември 2025 г.?

- Нека да тръгнем от най-важния социален факт на тези избори - рекордът по избирателна пасивност. След взрива от социална енергия през април, управлението отново върна гражданите в състояние на култивирана и нарастваща глуха апатия. Не са доволни от това, което виждат като икономически и финансови мерки, шокирани са от растящите цени, стресирани са от предстоящите сметки през зимния сезон. Но всеки поотделно е толкова вглъбен в справянето поединично, че не остава ресурс за масови протестни действия. Най-бедните слоеве ще получат някакви компенсации, предприемачите ще бъдат игнорирани, а средните слоеве ще бъдат демотивирани. Парадоксално, но когато са най-притиснати, хората най-много се страхуват да не загубят и малкото, което имат. Рискът от подобно мълчаливо недоволство е, че то много лесно могат да бъдат взривено. Като правило големите социални вълнения почти никога не са били прогнозирани. Т.е. това, че сега не виждаме готовност за протестен размах, не означава, че не може изведнъж да избухне.

- Властта изхабява - това е закон, с каква скорост тя изхабява кабинета на Румен Радев и "Прогресивна България"?

- Всъщност, тази фраза има продължение "Всяка власт покварява. Абсолютната власт покварява абсолютно". Сега, когато "Прогресивна България" владее всички властови лостове в държавата, само от нея зависи дали ще успее да запази човешко приличие, или вече покълналите наченки на политическо високомерие ще я повлекат надолу като воденичен камък.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.