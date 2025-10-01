Добрата подготовка може да спаси живота на вас и вашите близки

Днес в България имаше тренировка за извънредни събития. Сирените прозвучаха в редица градове, а системата BG-ALERT изпрати тестови съобщения на включилите опцията в смартфоните си. На практика обаче тренирахме единствено слуха си. Защото целта на тези сирени не е самоцелен вой, който да смути трафика или да изплаши хората, а да служи за тяхна защита. И тук идва истинският въпрос - знаем ли какво следва, ако някой ден този звук не е тестов? Познаваме ли протоколите за действие, умеем ли да реагираме организирано и без паника?

В извънредна ситуация звуците на сирените трябва да бъдат сигнал не за объркване, а за поведение - ясно, премислено и тренирано. Но ако не упражняваме и собствените си реакции, оставаме неподготвени. Да, системата е създадена да ни предупреди, но знаем ли как да действаме след това?

Съветите на МВР

Сайтът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР съдържа насоки какво да правите при различни извънредни ситуации. Там може да чуете и научите кои са сигналите за тревога и прекратяване на опасността.

Как да действаме при пожар

Ако пожарът е малък, то може да ползвате пожарогасител, за да го загасите. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.

Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага. Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал. Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.

Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.

Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.

Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение.

Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.

Важно е да знаете как да се евакуирате от апартамента и сградата, в която е пожарът. Ако попаднете в близост до горски пожар, то трябва по безопасен път да напуснете района. Това обикновено е по пътеки в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци. След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Как да действаме при наводнение

Според МВР превантивната дейност е от съществено значение. Преди възникване на опасност, трябва да се осведомите за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Важно е да се информирате за най-близкото безопасно място, както и за най-късия и безопасен маршрут, по който трябва да се евакуирате.

Ако жилището ви се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната ѝ зона, следете прогнозата за времето или нивото на водата, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

Винаги поддържайте зареден мобилния си телефон и подгответе "раница за бедствия" с най-важните материали и средства за оцеляване, поставена на удобно и познато на семейството място.

При възникване на опасност от или при вече настъпило наводнение, незабавно позвънете на телефон 112. Трябва да съобщите отчетливо Вашето име, ясно да кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете точния адрес (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

Когато се намирате в дома си, трябва веднага да изключете газта и електричеството. Поставете на възможно най-високото място всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.

Вземете "Чантата за оцеляване", както и личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост. След това напуснете по най-бързия начин дома си.

При невъзможност за напускане на сградата (залят първи етаж, силно течение по улицата), се преместете на най-горните етажи или покрива. Съобщете за положението си на телефон 112 или известете близките си за своето местонахождение, и поддържайте връзка със спасителните екипи при пристигането им.

Когато сте навън незабавно се придвижете към най-близкото възвишение. Не заставайте под или на мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

Не правете опити за пресичане на бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е достатъчно ниска и най-вече - спокойна. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото. Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Когато сте в автомобил е препоръчително да спрете на възможно най-високото и безопасно място и да изчакате спадането на нивото на водата. Не спирайте на или под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения. Не преминавайте през бързо течащи и залети площи, освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

Как да действаме при земетресение

При усещане на първия трус е важно да запазите самообладание и да не хуквате панически към асансьорите или стълбите, тъй като след първите вибрации люлеенето ще се засилва.

Като общо правило, не трябва да напускате сградата, в която се намирате, освен ако не прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди. В противен случай, незабавно заемете най-безопасното място в сградата, което може да бъде под рамката на вратата (в зависимост от типа на строителната конструкция), близо до вътрешна (носеща) стена, колона, или под стабилна маса или легло.

Ако трусът Ви завари зад волана, трябва да спрете на открито и безопасно място и да изчакате. В случай че се намирате в обществения транспорт, е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.

След преминаване на първия трус трябва бързо да изключите електричеството, газта и водата. Вземете предварително подготвения багаж и бързо напуснете сградата.

Използвайте стълбите, като никога не ползвате асансьор, и осигурете предимство на майките с деца и на възрастните хора. След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, като застанете на разстояние, най-малко равно на височината на най-близката постройка.

Избягвайте да заставате под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. Окажете първа помощ, ако около Вас има пострадали, и обозначете местата, на които има затрупани хора, като помогнете, ако това е възможно. Важно е да сте информирани и да спазвате обществения ред.

Следващата стъпка е да изчакате излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност. Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи. За да не претоварвате телефонните линии, не водете ненужни телефонни разговори, а напишете кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.

Трябва да спазвате висока лична хигиена и да не пиете вода от непроверени източници, тъй като след земетресение има опасност от възникване на епидемии. Бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности, тъй като по време на бедствия нараства престъпността.

Как да действаме при въздушна опасност

Сред указанията на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" липсват съвети и препоръки за действия при въздушна опасност. Такива обаче могат да се намерят на сайтовете на различни общини, като те са доста сходни по своята същност.

Според публикуваната информацията най-важното е да запазите самообладание.

Ако сте у дома си, то трябва да се облечете и да вземете личните си документи, средствата за индивидуална защита, за първа медицинска помощ, лични вещи, храна и вода и бързо заемете най-близкото укритие.

Преди да се отправите към укритието обаче, трябва да изключете електрическата, газопроводната и водопроводната мрежа и да загасете печките, ако такива работят. Освен това трябва да затворете вратите и прозорците, да заключете жилището и да предупредете съседите.

Ако сигналът ви завари на работа или на улица, то отново се отправяте към най-близкото укритие. В случай, че такова няма и сте на открито, може да ползвате за скривалище подлез, канавка или да застанете под мост.

Предписание акцентира на предварително приготвения личен багаж (документи, хранителни продукти, лекарства, вода, фенерче и др.).

Войната между Русия и Украйна показа, че дори да сте далеч от военни или стратегически обекти, то добре е да се избягват високите етажи на сградите, заради възможни атаки с дронове-камикадзета.

А ако опасността е с радиационен или химически характер?

Много вероятно до вас да няма бункер. Ако има обявена химическа или радиационна заплаха, то една от стаите на жилището трябва да се "херметизира" и в нея се събират всички пребиваващи в жилището лица.

Херметизирането на прозорци, врати и отдушници става с подръчни материали за уплътнение. Не трябва да оставяте незапушени луфтове, пукнатини или процепи. Колкото по-добре уплътните и изолирате апартамента и стаята си от външния свят, толкова повече увеличавате шансовете си.

В случай на радиоактивна опасност трябва да имате готовност да бъдете евакуирани и за целта трябва да следете подаването на съответния сигнал. Преди това трябва да сте поставили в полиетиленови пликове документи за самоличност, пари, лекарства, носими ценности.

Трябва да имате комплект връхни дрехи, храна за две-три денонощия и да имате бутилирана питейна вода. Консумирайте само трайни и консервирани продукти.

Ако не бъдете евакуирани, то не проветрявайте и ограничете излизането от дома си. Ако това е наложително използвайте противогаз с подходящ и годен филтър, противопрахови маски, марлени превръзки.

След пребиваване на открито свалете обувките и връхните дрехи и ги приберете отделно. Много важно е да не замърсите жилището си с прах отвън. Последният може да внесе радиологичното или химическо замърсяване в дома ви. Личната хигиена също е важна.

Разполага ли България с бункери?

Съветите за безопасност при въздушна атака винаги поставят акцент върху укриването в бункери. Но има ли страната ни такива. Отговорът на този въпрос е сложен.

До преди 3 десетилетия е имало голям брой укрития. С такива са разполагали почти всички по-големи фабрики, учреждения, административни центрове, училища и дори квартали. Днес мнозинството от бункерите са в окаяно състояние.

В България има общо 551 убежища с висока защита, сочат данни от службата Пожарна безопасност и защита на населението. Но само 31 от тях са в добро състояние. Напълно неизползваеми са 100 убежища.

Около месец след началото на войната между Русия и Украйна МВР публикува списък на скривалищата в страната на сайта на Главна дирекия "Пожарна безопасност и защита на населението". В него са изброени общо 292 "колективни средства за защита" - скривалища и противорадиационни укрития, които бързо могат да се приведат в приемливо състояние. Към днешна дата линкът обаче не работи. Ако все пак го намерите, то ще установите, че в някои областни градове, като Хасково, няма бункери, които да предоставят защита.

По правило в мазетата на повечето панелни блокове трябва да има укрития срещу радиация. Техните херметически затварящи се метални врати обаче или са премахнати или са в крайно износено състояние.

Някои станции на софийското метро могат да се ползват за бомбоубежища при необходимост. Но други от тях, като спирка Мусагеница са над земята, а при други липсват необходимите защитни колони и врати.

Въпреки това всички конструкции на метрото могат да издържат на подземни води, сеизмични и ударни вълни. На всяка метростанция има тоалетни, има питейна вода, има вентилация, които да улеснят пребиваването на хора.

"Западния радиус на първа метролиния е изпълнен с идеята за противоатомно убежище. Поради тая причина са и въпросните тежки стоманени врати, за които споменала архитект Дмитров. Впоследствие поради промяна на нормативната база, останалите участъци не са изпълнени с такива. Искам да успокоя зрителите на bTV, че всъщност новите метростанции са изпълнени по-добре с по-дебели носещи плочи и конструкции, отколкото старите такива", коментира преди 3 години началникът на експлоатацията на "Метрополитен" Николай Николов пред БТВ.

А подготвени ли сте всъщност?

Оцеляването при бедствия, аварии и военни опасности зависи преди всичко от вашата подготовка. На първо място, най-важно е да запазите психиката си стабилна и да не се поддавате на паниката. Ако го направите, може да последват неразумни и опасни действия от ваша страна.

На второ място, най-важно да имате подготвени материали, с които да улесните вашето оцеляване.

Трябва да имате бутилирана вода за няколко дни, като един човек има нужда от минимум 3 литра вода дневно.

Добре е да имате подготвени консерви, буркани или пакетирани храни, които няма да изискват готвене. При по-сериозна извънредна ситуация най-вероятно ще бъдете без електричество.

За да улесните оцеляването си може да помислите за свещи, фенери и дори преносими соларни панели, които да ползвате за зареждане на телефон или прожектор.

Задължително трябва да имате аптечка с най-необходимите неща в нея - превързочни материали, обезболяващи, лекарства за третиране на рани и справяне с настинки. Ако страдате от специфично заболяване се погрижете да имате винаги малко повече от необходимото количество.

Осигурете си гориво, като поддържате резервоара на автомобила пълен - дизелът или бензинът ще станат труднодостъпни при по-продължителна извънредна ситуация.

Поддържайте определена сума пари в брой, разделена на няколко плика, тъй като при спешни случаи плащанията могат да се затруднят, а тези по електронен начин да са невъзможни.

Обърнете внимание и на осигуряването на материали, с които може да уплътните врати и прозорци. При необходимост с част от тях трябва да може да укрепите и входната си врата. Трябва да приготвите вода и мокри кърпички за нуждите на личната хигиена.

Съставянето на личен план за евакуация към по-безопасно място също е от голямо значение.

Съветите за оцеляване при кризисни ситуации не се изчерпват с това, но дори от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са единодушни, че добрата подготовка и организираност може да спаси живота на вас и вашите близки.

