43-годишна жена нападна и преби 65-годишна учителка по време на час в училището в чирпанското село Зетьово. Това съобщават от Апелативната прокуратура в Пловдив, като уточняват, че нападателката вече е с две обвинения - за нанасяне на лека телесна повреда и за хулиганство с изключителна дързост.

Инцидентът се е случил на 7 октомври 2025 г. Според съобщението на прокуратурата обвиняемата е била провокирана от оплакване на свой малолетен роднина, че учителката се държала лошо с него. В желанието си да се саморазправи жената отишла в учебното заведение, прекъснала часа и пред очите на учениците нападнала 65-годишната преподавателка. Нападателката е използвала продълговат предмет, описан като прът или тръба, с който е нанесла четири удара по тялото на жертвата.

Нападението е било прекратено едва след намесата на други учители от училището. В резултат на побоя на пострадалата жена е причинена лека телесна повреда, която включва контузия на главата, както и множество охлузвания и кръвонасядания по крайниците.

На 43-годишната жена са повдигнати обвинения за причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице, както и за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.

В рамките на разследването е изготвена съдебномедицинска експертиза и са проведени разпити на свидетели. Прокуратурата съобщава, че предстои делото да бъде внесено в съда с обвинителен акт.

