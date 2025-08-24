3462 Снимка: Главна дирекция "Гранична полиция"

Полицията задържа избягалия шофьор на буса от село Лозенец, превозващ 24 нелегални мигранти, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Ден по-рано превозното средство с бежанци от Афганистан беше спряно, но водачът му избяга, оставяйки буса по инерция, който потегли и се блъсна в две паркирани коли.

Шофьорът е 21-годишен грузински гражданин и е арестуван днес около 11:00 часа в района на КПП "Караагач" от служители на Главна дирекция "Гранична полиция" - Царево, докато се превозвал с таксиметров автомобил.

Действията по цялостно документиране на случая продължават, добавят от бургаската полиция.

Междувременно директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов съобщи пред БНТ, че се отчита значителен спад на мигрантския натиск.

В сравнение с 2023 г. - най-тежката от мигрантски натиск година, към момента отчитаме силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността: за 8 месеца - от януари до август 2023г. предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000. За сравнение за същия период на тези година те са 9700 опита, като успяваме да задържим почти всички, успели по някакъв начин да влязат в страната, или които се опитват да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния, отбеляза Златанов.

Като цяло има общ спад на мигрантаския поток и на опитите за преминаване, което се дължи на по-сигурната охрана на границата, по-доброто техническо обезпечаване с видеонаблюдение, автомобили и др., както и на активното ни сътрудничество с полицейските служби на съседните държави. Друг важен фактор е и засилената оперативна работа и дейността по разследване, така че трафикантите да не могат да функционират, допълни Антон Златанов и поясни, че само през миналата година съвместно с ГДБОП, ДАНС, под надзора на различни прокуратури, са неутрализирани 15 престъпни мрежи за трафик на мигранти и техните лидери вече са осъдени.

Тази съвместна активна работа за противодействие на каналджийството, се отрази и на цената на "услугата" и тя се повиши от 700 -1000 евро през 2023г. до 8 - 20 000 евро към момента, в зависимост от начина и условията на транспортиране. Когато преминаването през територията на България е лесно, и цената на услугата беше значително по-ниска, заяви Златанов.

