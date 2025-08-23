След гонка и катастрофа полицията задържа бус с 24 нелегални мигранти в Бургаско. Шофьорът на превозното средство избяга, а то тръгна по инерция и удари паркирани коли. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Снимка: Главна дирекция "Гранична полиция"

Операцията на служителите на Главна дирекция "Гранична полиция" е преминала тази вечер, като униформените са установили в село Лозенец бус с 24 бежанци, представящи се за граждани на Афганистан.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейската проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му, но шофьорът побягнал, а превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети.

Снимка: Главна дирекция "Гранична полиция"

Работи се активно за издирването на избягалия водач. Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП "Караагач" служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.

