Прибран е и един свидетел на случилото се

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият непълнолетен извършител на смъртоносното намушкване с нож на момче в столичен мол е бил задържан заедно с един свидетел на случилото се. Арестуваният също като жертвата е 15-годишен.

"Служители на СДВР задържаха 15-годишен младеж за тежко криминално престъпление, извършено в голям търговски център снощи. След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа, само няколко часа след извършване на престъпното деяние. Сигналът в полицията е получен в 19:30 часа снощи, че в голям търговски обект e намушкано 15-годишно момче. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Междувременно, пострадалото момче било транспортирано в болнично заведение, където няколко часа по-късно е починало. Продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента", обявиха от столичната полиция.

Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.

Очевидци споделиха, че всичко се е случило много бързо и няма данни за нещо, което се е развивало дълго като конфликт. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно се случват побоища, затова на повечето хора не им прави впечатление.

Пред входа на мола винаги има патрулка заради честите конфронтации.

Служителите и хората там са го третирали като ежедневие с изключение на това, че момчето е починало.

Децата са били на около 15 години.

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

След часове издирване, минути след полунощ, това се случи.

Фаталният инцидент се случва около 19.30 часа вчера. В търговския център на третия етаж до ескалаторите се срещат две враждуващи компании от два различни квартала в София. Между тях възниква конфликт, който впоследствие прераства и в побой.

Според свидетели охраната не се намесва навреме и съответно ескалацията продължава и се стига до намушкването с нож, съобщава БНТ. Извикана е спешна помощ, линейката е дошла за 4 минути. След това детето е било настанено в детска противошокова зала в "Пирогов", където по-късно губи живота си.

Починалият юноша е бил спортист. Тренирал е вдигане на тежести. "Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб... Но явно не е било достатъчно", написа в социалната мрежа треньорката му Кристиана Колева.

Очаква се повече информация за случилото се днес да дадат и мениджърът на мола, и шефът на охраната.

"Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете". Това каза кметът на София Васил Терзиев в позиция, разпространена от пресцентъра на Столична община, по повод инцидента в столичен мол вчера.

По негови думи подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни. В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства, добави Терзиев. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ, каза още столичният кмет.

Въпреки направеното, този случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град, заяви кметът Терзиев.

