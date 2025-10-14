Сред очевидците била и бивша депутатка, а извършителят вече е с повдигнато обвинение и го грозят до 5 г. затвор

3287 Снимка: iStock by Getty Images

Столичният The mall е бил евакуиран в неделя заради мъж, размахващ мачете, а днес Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишният столичанин за извършените хулигански действия. Сред стреснатите посетители е била и бившата депутатка от ДБ и съучредител на фондация "Даная" Кремена Кунева, стана ясно от нейна публикация в социалните мрежи.

На 12 октомври около 19,30 часа в МОЛ на бул. "Цариградско шосе" в гр. София, обвиняемият Н.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, обявиха днес от столичната прокуратура. Той е извадил нож тип "мачете" и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от пострадалите.

Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото, допълват от обвинението.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" до 5 години.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът с мачетето е задържан за срок до 72 часа.

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Н.А, добавят от Софийската районна прокуратура .

