Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол, съобщиха от болница "Пирогов", предава БТА.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол. То е било закарано в много тежко състояние в спешната болница "Пирогов".

Намушкаха 15-годишно момче в столичен мол (снимки)
Виж още Намушкаха 15-годишно момче в столичен мол (снимки)

По непотвърдена информация инцидентът възникнал при свада между младежки компании в столичния търговски център, намиращ се на ъгъла на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Опълченска".

На място има униформени и криминалисти, които разпитват свидетели на случилото се.

Предстои да се установят причините за инцидента.

