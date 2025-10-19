Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол, съобщиха от болница "Пирогов", предава БТА.
От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол. То е било закарано в много тежко състояние в спешната болница "Пирогов".
По непотвърдена информация инцидентът възникнал при свада между младежки компании в столичния търговски център, намиращ се на ъгъла на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Опълченска".
На място има униформени и криминалисти, които разпитват свидетели на случилото се.
Предстои да се установят причините за инцидента.
