37-годишен мъж с българско гражданство е починал, след като е бил нападнат с нож пред нощен клуб в квартал "Перистери" в гръцката столица Атина.

Балканите

Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин, когато 37-годишният мъж, който е бил в клуб в района, е излязъл за малко навън, за да си поговори с друг човек. 

Той е бил промушен с нож в корема, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Българинът е откаран в болница в тежко състояние, където е починал, въпреки усилията на лекарите.

Полицията разследва точните обстоятелства, при които е станало смъртоносното нападение.

