Мъжът изпил чаша вино, изпаднал в състояние на летаргия, а когато се събудил, липсвали 600 евро, парфюми и мобилните му телефони

43-годишен мъж от Атина твърди, че българка, която наел да почисти дома му, го е упоила и ограбила. Мъжът вече е дал показания и гръцката полиция се е заела със случая, съобщава NOVA.

Според разказа на жителя на квартал "Глифада" от гръцката столица самият той наел българката на работа чрез група във Facebook.

Собственикът на апартамента разговарял с 50-годишната жена няколко пъти, за да уговори среща с нея. След това отишъл до близката трамвайна спирка в "Глифада" и я взел около 19:00 часа на 12 септември, за да я заведе в дома си да свърши домакинската работа.

"Бях публикувал обява във Facebook, в която търсех жена, която да ми почисти къщата. Първите 2-3 часа тя чистеше и бях по-спокоен, защото гледах баскетбол и изпих чаша вино. Тази жена успя да ми налее някакво наркотично вещество в чашата. Не я видях да прави нещо подозрително, но знам, че с чаша рецина не можеш да изпаднеш в състояние на летаргия. Започнах да се чувствам сънлив, да се чувствам изключително уморен и отидох в стаята си да си легна. Скоро загубих съзнание. Спах около 40 минути и когато се събудих, липсваха около 300 евро и мобилните ми телефони. Имах и касичка с дребни пари. Общо липсват около 600 евро. Мобилните телефони не бяха особено ценни, взети са и някои парфюми", споделя потърпевшият.

"Когато се събудих, отидох при съседите и помолих за помощ. Това беше първият път, когато хората ме виждаха в това състояние. Помолих ги да се обадят в полицията, никога не бях употребявал наркотици. В този момент осъзнах, че това вероятно е някаква схема от хора, които дрогират и крадат", твърди 43-годишния мъж.

Българката, от своя страна, категорично отрича обвиненията към нея да са истина.

Случаят се разследва от полицейските власти, като същевременно се очакват токсикологичните тестове, за да се определи веществото, което може да е сложено във виното.

