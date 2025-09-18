43-годишен мъж от Атина твърди, че българка, която наел да почисти дома му, го е упоила и ограбила. Мъжът вече е дал показания и гръцката полиция се е заела със случая, съобщава NOVA.

Балканите

Според разказа на жителя на квартал "Глифада" от гръцката столица самият той наел българката на работа чрез група във Facebook.

Собственикът на апартамента разговарял с 50-годишната жена няколко пъти, за да уговори среща с нея. След това отишъл до близката трамвайна спирка в "Глифада" и я взел около 19:00 часа на 12 септември, за да я заведе в дома си да свърши домакинската работа.

"Бях публикувал обява във Facebook, в която търсех жена, която да ми почисти къщата. Първите 2-3 часа тя чистеше и бях по-спокоен, защото гледах баскетбол и изпих чаша вино. Тази жена успя да ми налее някакво наркотично вещество в чашата. Не я видях да прави нещо подозрително, но знам, че с чаша рецина не можеш да изпаднеш в състояние на летаргия. Започнах да се чувствам сънлив, да се чувствам изключително уморен и отидох в стаята си да си легна. Скоро загубих съзнание. Спах около 40 минути и когато се събудих, липсваха около 300 евро и мобилните ми телефони. Имах и касичка с дребни пари. Общо липсват около 600 евро. Мобилните телефони не бяха особено ценни, взети са и някои парфюми", споделя потърпевшият.

"Когато се събудих, отидох при съседите и помолих за помощ. Това беше първият път, когато хората ме виждаха в това състояние. Помолих ги да се обадят в полицията, никога не бях употребявал наркотици. В този момент осъзнах, че това вероятно е някаква схема от хора, които дрогират и крадат", твърди 43-годишния мъж.

Жена упои столичанин в дома му и му открадна 20 000 лв., 2000 евро и десетки ценни монети
Виж още Жена упои столичанин в дома му и му открадна 20 000 лв., 2000 евро и десетки ценни монети

Българката, от своя страна, категорично отрича обвиненията към нея да са истина.

Случаят се разследва от полицейските власти, като същевременно се очакват токсикологичните тестове, за да се определи веществото, което може да е сложено във виното.

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
18483
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5768
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
6421
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС IT
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС
4519
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро Impressio
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро
689
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
3179
Сандвичите с риба са полезни и неустоими Вкусотии
Сандвичите с риба са полезни и неустоими
363
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
840
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
16452