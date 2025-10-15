Броят на регистрираните и задържани фалшиви банкноти, циркулиращи в паричното обращение у нас е най-висок от началото на 2010 година или от 15 години насам, сочат данните на Българската народна банка.

През третото тримесечие на тази година задържаните неистински банкноти възлизат на 2896 броя. За последно по-висок брой е бил отчитан през първото тримесечие на 2010 година, когато регистрираните фалшиви купюри са били 3327 броя.

Най-много от задържаните фалшиви банкноти са такива с номинал от 50 лева - 2748 броя или близо 95 на сто от всички регистрирани неистински пари през разглежданото тримесечие.

Това е най-високият брой регистрирани неистински банкноти от 50 лева, откакто се води тази статистика. Банкнотите от 100 лева са втори по масовост - 91 броя, следвани от тези с номинал от 20 лева - 51 броя.

Задържаните фалшиви пари през третото тримесечие нарастват 2,5 пъти спрямо второто тримесечие, когато възлизаха на 1249 броя. Тогава най-много от задържаните фалшиви купюри бяха тези от 100 лева - 661 броя, следвани от тези с номинал от 50 лева - 533 броя.

Като цяло последните две тримесечия се наблюдава драстичен ръст на задържаните и регистрирани неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, тъй като през последното десетилетие само през две тримесечия задържаните фалшиви пари са достигали четирицифрено число.

