Районната прокуратура в Кюстендил ще поиска от съда мъжът, хвърлил самоделно взривно устройство пред полицията в Дупница, да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване.

62-годишният мъж от село Ресилово беше задържан, за това че малко след 20:00 часа на 12 октомври е взривил бутилка със запалителна течност пред сградата на Районното управление на полицията в Дупница. По първоначални данни в нея е било поставено пиротехническо изделие (пиратка) и ловен барут.

В резултат на разследването са събрани доказателства за съпричастност към деянието на 62-годишния К.В. С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

С оглед становището на медицинския специалист, извършил преглед на обвиняемия, наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане спрямо него на мярка за процесуална принуда - "настаняване за изследване в психиатрично заведение" по реда на чл. 70 от НПК, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура.

При взрива няма нанесени щети по сградата, както и пострадали служители на МВР.

Видеозапис от охранителна камера, разпространен от регионалния сайт "Четвърта власт", разкри вчера нови детайли за инцидента с взривното устройство пред РУ-Дупница. От кадрите се вижда как мъжът, облечен с яке, се приближава пеша към сградата на Районното управление. Той се засилва и хвърля предмет към входа. Секунди по-късно предметът се взривява, като предизвиква голям пламък и облак дим. След това извършителят се отдалечава пеша. Записът опровергава първоначалната информация, че взривното устройство е хвърлено от преминаващ автомобил.

