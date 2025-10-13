63-годишен мъж е задържан за хвърляне на бомба към сградата на полицейското управление в Дупница, предаде БНТ. Операцията е била ръководена лично от главния секретар на МВР Мирослав Рашков

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицията малко след 20.00 ч. снощи. По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил при взрива няма сериозно пострадали служители.

Предполага се, че по време на хвърлянето на самоделното устройство пред сградата на полицията той е пътувал заедно със своята съпруга.

