Задържаха 63-годишен за хвърляне на самоделна бомба в двора на полицията в Дупница
Операцията е била ръководена лично от главния секретар на МВР
63-годишен мъж е задържан за хвърляне на бомба към сградата на полицейското управление в Дупница, предаде БНТ. Операцията е била ръководена лично от главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицията малко след 20.00 ч. снощи. По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил при взрива няма сериозно пострадали служители.
Предполага се, че по време на хвърлянето на самоделното устройство пред сградата на полицията той е пътувал заедно със своята съпруга.