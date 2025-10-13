Видеозапис от охранителна камера, разпространен от регионалния сайт "Четвърта власт", разкрива нови детайли за инцидента с взривното устройство пред РУ-Дупница.

От кадрите се вижда как мъж, облечен с яке, се приближава пеша към сградата на Районното управление. Той се засилва и хвърля предмет към входа. Секунди по-късно предметът се взривява, като предизвиква голям пламък и облак дим. След това извършителят се отдалечава пеша. Записът опровергава първоначалната информация, че взривното устройство е хвърлено от преминаващ автомобил.

По случая беше задържан 63-годишен мъж, за когото се смяташе, че е пътувал със съпругата си. Операцията по задържането беше ръководена от главния секретар на МВР Мирослав Рашков, а устройството - описано като самоделно направен патрон в бутилка.

По-рано днес директорът на ОДМВР-Кюстендил, старши комисар Светослав Григоров, даде брифинг, на който оповести нови факти по случая. Задържаният 63-годишен мъж е жител на село Ресилово, а съпругата му също е арестувана като съучастник, за което според разследващите има "категорични доказателства". Самоделното устройство е било направено с барут.

Потвърдено бе, че мъжът не е криминално проявен, като има единствено регистрация от 2012 г. за неплащане на издръжка. В началото на октомври съпругата е подавала сигнал срещу него в полицията заради "семейни пререкания". Задържането е станало около два часа след инцидента на входа на София, в района на Владая.


Въпреки официалната позиция на старши комисар Светослав Григоров, същият регионален сайт, който разпространи видеото от инцидента, лансира и неофициална версия за случилото се, която се коментира в града. Според нея реалният извършител е синът на задържаната двойка, който е търсил отмъщение, след като е бил пребит в заведение, а органите на реда не са предприели действия по случая. Твърди се, че 63-годишният баща и майката са поели вината, за да предпазят сина си от наказателно преследване.

 
