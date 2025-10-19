15-годишно момче е било намушкано с нож в столичен мол, съобщава БТА, позовавайки се на информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Снимка: Facebook/Владимир Христовски

Сигнал за инцидента е постъпил в полицията малко преди 20 часа. По данни на "24 часа" става дума за свада между младежки компании, които се сбили до един от ескалаторите на третия етаж в столичния търговски център, намиращ се на ъгъла на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Опълченска".

Евакуация в столичен мол заради мъж, заплашвал с мачете посетители
Виж още Евакуация в столичен мол заради мъж, заплашвал с мачете посетители

На място има униформени и криминалисти, които разпитват свидетели на случилото се.

Снимка: Facebook/Владимир Христовски

Намушканото момче е откарано в лечебно заведение, като до момента няма официални данни какво е състоянието му. По неофициална информация е транспортирано в болницата с опасност за живота.

Предстои да се установят причините за инцидента.

