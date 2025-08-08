Обявеният за издирване 39-годишен Димитър Вълканов, обвинен заедно с братята Митко и Радослав Лебешковски в отвличането на двама столичани, се е предал в Столичната дирекция на полицията, съобщиха "24 часа" и "Телеграф". 

Вълканов е бил придружен от адвоката си Любомир Таков.

По неофициални данни разследващите вече са били информирани от защитника за намерението на издирвания да съдейства на органите на реда.

Отвлечен от "Наглите": Държаха ме 17 дни в ковчег, завързан с верига за стената
Виж още Отвлечен от "Наглите": Държаха ме 17 дни в ковчег, завързан с верига за стената

Тримата бяха привлечени към наказателна отговорност за похищението на Ивайло Петров и Божидар Марков. Прокуратурата твърди, че това е станало в началото на януари. Петимата били свързани с пратка кокаин, дошла от европейско пристанище. Тя е минавала през България, за да стигне до Турция.

В края на март обаче Софийският градски съд пусна от ареста Митко и Радослав Лебешковски, свързани преди години с групата за отвличания "Наглите". Магистратите записаха в определението си, че няма достатъчно убедителни доказателства в тази посока.

Софийският градски съд пусна от ареста братята Митко и Радослав Лебешковски
Виж още Софийският градски съд пусна от ареста братята Митко и Радослав Лебешковски

Достатъчно доказателства има само за това, че Радослав имал незаконна пушка и пистолет, посочи съдът. Затова Митко Лебешковски излиза на свобода срещу "подписка", а брат му Радослав - с парична гаранция от 5000 лева.

ИЗБРАНО
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал Лайф
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал
7128
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
13285
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври Бизнес
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври
10894
Unitree представи "брутално" куче-робот IT
Unitree представи "брутално" куче-робот
1639
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
7937
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
1188
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
3328
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
1615
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
3465