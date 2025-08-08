Издирван съучастник на братята Лебешковски от "Наглите" се предаде в СДВР
Димитър Вълканов е обвинен заедно с братята за отвличането на двама софиянци
Обявеният за издирване 39-годишен Димитър Вълканов, обвинен заедно с братята Митко и Радослав Лебешковски в отвличането на двама столичани, се е предал в Столичната дирекция на полицията, съобщиха "24 часа" и "Телеграф".
Вълканов е бил придружен от адвоката си Любомир Таков.
По неофициални данни разследващите вече са били информирани от защитника за намерението на издирвания да съдейства на органите на реда.
Тримата бяха привлечени към наказателна отговорност за похищението на Ивайло Петров и Божидар Марков. Прокуратурата твърди, че това е станало в началото на януари. Петимата били свързани с пратка кокаин, дошла от европейско пристанище. Тя е минавала през България, за да стигне до Турция.
В края на март обаче Софийският градски съд пусна от ареста Митко и Радослав Лебешковски, свързани преди години с групата за отвличания "Наглите". Магистратите записаха в определението си, че няма достатъчно убедителни доказателства в тази посока.
Достатъчно доказателства има само за това, че Радослав имал незаконна пушка и пистолет, посочи съдът. Затова Митко Лебешковски излиза на свобода срещу "подписка", а брат му Радослав - с парична гаранция от 5000 лева.