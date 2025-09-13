Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от своя пиян и дрогиран пастрок в русенското село Басарбово. Това потвърдиха от лечебното заведение в областния град.

Домашно насилие

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко, съобщиха БНТ и Русе Медиа.

На М. Д. е повдигнато обвинение за умишлено предизвикване на пътно произшествие с нанасяне на няколко телесни повреди, опит за умишлено умъртвяване на 16-годишния М.М. и управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици.

Инцидентът стана на 19 юли вечерта около 20:00 часа, когато след употреба на алкохол между 43-годишния мъж и жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им.

След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от мъжа, който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето. Ударил го с предната част и преминал през него. Вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието и се прибрал в дома си. Там малко по-късно бил задържан от полицаите.

Тестовете показали, че той е с над 1,2 промила алкохол, като е употребил и амфетамин.

