Задържаха среднощен подпалвач на коли в Бургас, изпепелил 4 автомобила в два квартала
42-годишният бургазлия драснал клечката на още пет возила, но те са само обгорени
Четири леки коли изгоряха тази нощ в два бургаски квартала, други пет са обгорени, а полицията хвана бързо и подпалвача - 42-годишен бургазлия.
Мъжът е арестуван броени часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас, съобщи ОД на МВР в града.
Огънят е засегнал общо 9 автомобила, но успял напълно да изпепели само четири. Други пет са обгорени при двата палежа, които извършил.
Задържането му е в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.
Сигналът за горящи коли пред бл. 56 в ж.к. "Славейков" е подаден около 01.20 часа през нощта във Второ Районно управление - Бургас. От инцидента е засегнат и паркиран в съседство друг. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.
Около час по-късно вече в Пето районно е получен втори сигнал за горящи автомобили, но този път паркирани пред бл. 55 в ж.к. "Изгрев".
И тук е възпламенен "Мерцедес" с бургаска регистрация, като огънят от него обхванал и паркираните в съседство два автомобила. С частично обгаряне по броните и фаровете са и други четири леки коли, които са били паркирани близо до горящите.
Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци. Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.