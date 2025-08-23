Четири леки коли изгоряха тази нощ в два бургаски квартала, други пет са обгорени, а полицията хвана бързо и подпалвача - 42-годишен бургазлия. 

Мъжът е арестуван броени часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас, съобщи ОД на МВР в града.

Огънят е засегнал общо 9 автомобила, но успял напълно да изпепели само четири. Други пет са обгорени при двата палежа, които извършил.

Изгоря автомобил, засегнати са още 2 коли
Виж още Изгоря автомобил, засегнати са още 2 коли

Задържането му е в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.

Сигналът за горящи коли пред бл. 56 в ж.к. "Славейков" е подаден около 01.20 часа през нощта във Второ Районно управление - Бургас. От инцидента е засегнат и паркиран в съседство друг. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Около час по-късно вече в Пето районно е получен втори сигнал за горящи автомобили, но този път паркирани пред бл. 55 в ж.к. "Изгрев".

И тук е възпламенен "Мерцедес" с бургаска регистрация, като огънят от него обхванал и паркираните в съседство два автомобила. С частично обгаряне по броните и фаровете са и други четири леки коли, които са били паркирани близо до горящите.

Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци. Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.

ИЗБРАНО
Какво прави големият син на Памела Андерсън, за да промени публичния й имидж? Лайф
Какво прави големият син на Памела Андерсън, за да промени публичния й имидж?
4920
Стилияна Николова подари на България световно сребро в многобоя навръх 20-ия си рожден ден Корнер
Стилияна Николова подари на България световно сребро в многобоя навръх 20-ия си рожден ден
5864
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи Бизнес
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи
9651
Китай клонира най-новият военен хеликоптер на САЩ IT
Китай клонира най-новият военен хеликоптер на САЩ
6909
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените Impressio
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените
10089
Древно послание: Най-изумителните конструкции на планетата ни и една извънземна история Trip
Древно послание: Най-изумителните конструкции на планетата ни и една извънземна история
4532
Мезе за ракийка: Чобан салата Вкусотии
Мезе за ракийка: Чобан салата
5171