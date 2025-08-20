Полицията в София задържа 26-годишен мъж, след като е намушкал с нож друг човек при скандал.

Инцидентът е станал в късния следобед на столичния булевард "Цариградско шосе".  Пострадалият е 50-годишен мъж. Нападението станало след реплика докато се разминавал с нападателя, твърдят свидетели. Те са видели наръгването, а след това нападателят е избягал. 

Арестуваният е известен на полицията, която го е открила и арестувала.

По случая е образувано досъдебно производство.

