Наръгаха мъж на Цариградско шосе в София
Нападателят е арестуван, стар познайник на полицията
Полицията в София задържа 26-годишен мъж, след като е намушкал с нож друг човек при скандал.
Инцидентът е станал в късния следобед на столичния булевард "Цариградско шосе". Пострадалият е 50-годишен мъж. Нападението станало след реплика докато се разминавал с нападателя, твърдят свидетели. Те са видели наръгването, а след това нападателят е избягал.
Арестуваният е известен на полицията, която го е открила и арестувала.
По случая е образувано досъдебно производство.