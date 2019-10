Най-малко двама души са убити в масова стрелба в Комърс, щата Тексас, съобщи днес телевизионният канал "Фокс нюз". Твърди се, че тежко ранени са най-малко 14 колежани. Екшънът се разиграва на паркинга. Учениците са били на Хелоуински бал с маски по случай заврyщането си в училище. Те са випускници на филиал на Тексаския университет Ей енд Ем-Комърс.

Говорител на университет, цитиран от Асошиейтед прес, потвърди, че е имало стрелба. Мъж е открил огън срещу колежаните.

Според "Мирър" полицията е била на мястото на инцидента около 15 минути преди да се чуят изстрелите. Униформените били извикани заради напрежение на опашката за паркиращи автомобили. Възникнал спор между двама шофьори и полицаите се опитвали да потушат скандала.

След стрелбата е започнала хайка за издирване на стрелеца. Включен е и хеликоптер, който кръжи около района на Грийнвил, Далас. Твърди се, че нападателят е използвал полуавтомотична пушка.

Засега не е ясно дали масовата стрелба е свързана със спора за паркомясто, заради който всъщност е извикана полицията.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville . Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE

По време на инцидента на мястото е имало над 750 ученици. Ранените са откарани в различни болници на града.

Очаквайте подробности!

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX