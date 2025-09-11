На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб

Двама младежи буквално премазали от бой шофьор на ТИР, за да го ограбят. Те бяха заловени след зверството и В Окръжна прокуратура - Видин вече се води досъдебно производство за грабеж с причиняване на средна телесна повреда.

При разследването е установено, че на 8 септември 2025 г. в района на село Медовица, област Видин, бил нанесен побой на водача на товарен автомобил - 62-годишния И.И.

На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб.

Извършителите на деянието отнели от И.И. верижка от жълт метал, а от кабината на управляемия от него влекач - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта. По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева, допълват от обвинението.

Извършителите на престъпното деяние са установени - С.В., на 20 години, и И.И., на 17 години.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. С.В. е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник - до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура - Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.

