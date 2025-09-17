Освен 16-годишния хасковлия, е арестувано и пълнолетно лице, което е предоставило газовия пистолет

Майката на задържаното за стрелба в училище дете се е държала безочливо и е обиждала персонала. Това твърди директорката на учебното заведение в Хасково Силвия Тенчева. Вчера деветокласник извади пистолет в класна стая на спортното училище в града и стрелял през прозореца. Оръжието е газово, като за щастие при инцидента няма пострадали.

"По време на междучасието една ученичка дойде и ми каза за случилото се. Моментално реагирах и заведох момчето при нашата охрана. През цялото време отричаше да има пистолет, но го намерихме в раницата му. До този момент не ни е създавал проблеми, кротък е", обясни Тенчева в ефира на NOVA.

"Майката дойде по късно да си иска пистолета. Държа се брутално и обиждаше всички. Семейството е от малцинствените групи и е многодетно", допълни тя.

Оттук нататък в учебното заведение ще се ползва металдетектор на входа.

"След като е подаден сигнал в полицията, на място са дошли служители, които не установяват момчето. Намерен е в квартала и е отведен в районното заедно с родителите му. Признал е, че е носил пистолет и е стрелял през прозореца. Задържан е за 24 часа. Оръжието е газово, регистрирано е от лице на 54 години. Синът на собственика му го е дал без негово знание", обясни Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР.

Младежът се е сдобил с оръжието от свои роднини, допълва bTV. Освен него, е арестувано и пълнолетно лице, което е предоставило газовия пистолет, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

16-годишният тийнейджър е футболист и вчера е влязъл в училището с газов пистолет. Изстрелът е произведен след третия час през прозореца на класната стая, където е имало и други ученици.

"Безспорно е установено, че пълнолетното лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет и го е предоставил на непълнолетния. Непълнолетното лице разказва, че е извършил деянието, тъй като искал да покаже на съучениците си, че има пистолет. През отворения прозорец е произвел изстрел в безопасна посока - нагоре към небето", каза Комисар Мирослав Христов, директор на ОДМВР-Хасково.

"Някои казват, че е имало изстрел, други - че нищо не са видели. Различни показания, просто беше голямо междучасие. Ние всички сме тук, никой не е чул. След като охраната му взе пистолета, той отиде да закусва като всички други и се върна в училище", каза директорката на училището.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за хулиганство. Деветокласникът е неосъждан.

За подобно престъпление законът предвижда пробация и до 2 години закон, но тъй като задържаният е непълнолетен, мярката бъде редуцирана.

