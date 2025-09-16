Момчето произвело изстрел с пистолет през прозореца на една от класните стаи по време на междучасието

Снимка: БТА

Ученик от хасковското Спортно училище "Стефан Караджа" е възпроизвел изстрел с пистолет през прозорец от една от класните стаи, съобщава местната медия XNEWS.bg.

Момчето, трениращо футбол, е в 9 клас. Ситуацията се е разиграла по време на междучасие, като няма пострадали.

Ученикът е стрелял с газов пистолет.

Директорът на училището, Силвия Тенчева, е подала сигнал до спешния телефон 112, а ученикът бил отведен при охранителя, който открил оръжието в раницата му.

Екипи на полицията са пристигнали в Спортното училище за изясняване на случая и разпит на ученици, станали свидетели на инцидента.

По информация на bTV, когато униформените пристигнали, ученикът вече е бил напуснал училището под предлог, че отива да си купува закуска.

Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково.

Малко по-късно от полицията в Хасково съобщиха, че непълнолетният ученик е задържан. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районната прокуратура в Хасково.

