Прокуратурата повдигна обвинение на задържания за боя на Терминал 1 на летище "Васил Левски"в столицата.

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 54-годишния мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди, съобщиха от държавното обвинение. 

Побойникът е в ареста за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Наказанието за това деяние според Наказателния кодекс е пробация или лишаване от свобода до 2 години.

Физическата разправа е тръгнала най-напред от словесна разправия, а поводът - стекове цигари. Обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари, уточняват от прокуратурата.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

Инцидентът се случи в търговски обект на Терминал 1 около 4:00 часа тази нощ, когато обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото другия мъж, вследствие на което му причинил средна телесна повреда, предаде БТА.

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

По-рано днес от пресцентъра на МВР съобщиха за БТА, че един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази нощ на Терминал 1 на Летище „Васил Левски“ – София.

