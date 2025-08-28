Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност служител в "Център за градска мобилност" за нанесени телесни повреди на две лица. 

39-годишният мъж е обвинен за това, че в четвъртък около 13:50 часа в столицата, близо до кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав" е причинил на двама граждани леки телесни повреди чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал.

Потърпевшите са с временно разстройство на здравето, неопасно за живота, уточняват от държавното обвинение. 

Обвинението е за причиняване на лека телесна повреда на повече от едно лице, когато е извършено от длъжностно лице по време на работа. За тези деяния, според цитирания текст в Наказателния кодекс, законът предвижда до две години лишаване от свобода или  пробация.

Обвиняемият е привлечен, тъй като е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в "Център за градска мобилност" ЕАД, посочват от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор служителят е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата внася в Софийски районен съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

До нападението на служителя на ЦГМ над двама граждани се стига, след като техният автомобил е закопчан със скоба. Мъжете са имали претенции, че скобата е поставена неправомерно, опитали са да я махнат сами, след това дошли служителите на ЦГМ и спорът им прераснал във физическа саморазправа, обясни по-рано зам.-началникът на Пето РУ СДВР комисар Стефан Тотев в ефира на Нова телевизия.

Първите са удари дошли от служителя на ЦГМ, потвърди видяното и от видеозаписа на "24 часа" зам.-началникът на Пето РУ. От видеото се забелязва още, че служителят удря втория мъж без той да му посяга, след което боят продължава между него и единия гражданин. Полицейският началник каза още, че всички участници в конфликта са с леки наранявания.

