Служебната кола на униформените не била снабдена с камери за видеоконтрол и GPS, каквото е изискването

2567 Снимка: Bulphoto

Окръжната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу двамата полицаи, които преди близо 3 години бяха задържани с подкуп, съобщиха от държавното обвинение.

В средата на ноември 2022 г. обвиняемите И.П. и А.И. били командировани със заповед на зам.директор на Главна дирекция "Национална полиция", за да извършват контрол на пътното движение, да правят проверки на МПС и лица на територията, обслужвана от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Задачата им била да се ротират с колегите си, за да се намали корупционният риск. Към онзи момент те заемали длъжностите младши автоконтрольор в сектор "Контрол на пътното движение и правоприлагане" на отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" - МВР.

Около 15 ч. същия ден, в района между градовете Разлог и Банско, двамата униформени спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина. Констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз - изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата сума, за да не извършват действие по служба - запазване на местопроизшествието, докладване в оперативния дежурен център за нарушението и др.

След това обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар - дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размер на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията.

Малко по-късно в същия ден - около 18,40 ч., в района на село Градево, по време на проверка на друго МПС обвиняемите поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност - транспортиране на селскостопанско животно (теле).

Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение - настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

