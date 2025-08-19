37-годишната пловдивчанка, която беше убита преди два дни в условия на домашно насилие от мъжа си, е застреляна с незаконен "Макаров" със заличени номера пред очите на 11-годишния им син. Това стана ясно от съобщение на прокуратурата в града, която вече повдигна три обвинения на 44-годишния съпруг, който е и криминално проявен.

Освен в отнемането на живота й, съпругът е обвинен и за държане на незаконно оръжие и боеприпаси и предоставянето им на малолетното дете.

Мъж застреля съпругата си на пловдивска улица и опита да се самоубие
Виж още Мъж застреля съпругата си на пловдивска улица и опита да се самоубие

Първото обвинение е, че арестуваният умишлено е умъртвил 37-годишната си съпруга миналата неделя, като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин и със средства, опасни за живота на мнозина - чрез възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет "Макаров" със заличен сериен номер - престъпление по чл. 116, т. 6, вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

Мъжът е обвинен и за това, че в същия ден, малко преди да извърши престъплението, е предоставил пистолета на малолетния им син. Третото обвинение е за притежанието на огнестрелно оръжие с 8 патрона без да има разрешително.

По делото е установено, че в деня на убийството извършителят е отишъл пред жилищен блок в квартал "Столипиново", където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син.

Малко преди това бащата предоставил на детето незаконния си пистолет, зареден и го накарал да го мушне в дрехите си. След което причакал съпругата си да се върне от работа и щом се засекли, избухнал скандал между двамата. Причината е, че жената вече се била изнесла да живее при майка си и баща си.

Съпругата категорично отказала да се прибере при мъжа си в семейния дом, което явно е вдигнало градуса на напрежение - мъжът грабнал пистолета от сина си и прострелял два пъти майка му, която починала от кръвозагубата. След това извършителят се самопрострелял в корема, но е жив и настанен в болница, където е опериран и няма опасност за живота му. Обвиняемият се намира под охрана в лечебното заведение.

Към момента той е задържан за срок от 72 часа с постановление на Окръжна прокуратура-Пловдив. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

