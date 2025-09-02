Това станало след направена забележка от 70-годишната пенсионерка да не паркира автомобила си, тъй като това е пешеходна зона

1555 Снимка: БТА

Жена на 70 години от Перник е пострадала, след като е била блъсната по време на спор от 21-годишна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Вчера тя е паркирала автомобила си на тротоар на една от централните улици в Перник - ул. "Св.св. Кирил и Методий". Тогава ѝ е била направена забележка от 70-годишната да не паркира автомобила си, тъй като това е пешеходна зона.

При възникналия спор между двете 21-годишната е блъснала по-възрастната жена, която паднала на земята.

При преглед в Спешния център е било установено, че пострадалата е с счупени дясна китка и дясна тазобедрена става.

Образувано е бързо производство за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, пише БТА. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

Софийска районна прокуратура пък обяви, че е привлякла към наказателна отговорност 42-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

На 1 септември около 01,35 ч. обвиняемият К.Т. управлявал лек автомобил по ул. "Вечерница" в гр. Нови Искър с концентрация на алкохол в кръвта си 3,62 на хиляда. Деянието е извършено, след като К.Т. е бил осъден за идентично деяние и е бил в изпитателен срок.

Предвид възможността да извърши друго престъпление, мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража".

