Час след катастрофата край Кресна, на пътя София-Варна също са се ударили микробус и товарен автомобил

6414 Снимка: Facebook/Диана Русинова

Жена загина, а четирима души са пострадали при челен сблъсък между микробус и ТИР в Кресненското дефиле, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента, който е станал в района на Кресненското ханче, е подаден около 7 часа тази сутрин.

По първоначална информация микробусът се е блъснал в товарния автомобил. Очевидци разказаха, че бусът, който е пътувал към Кулата, излизайки от Кривия тунел в дефилето, е навлязъл в насрещното движение въпреки ограничителните колчета, и се е ударил в камиона, движещ се в посока София, предаде БНР.

Жената, пътувала до шофьора на буса, е загинала на място. Четирима от спътниците й са транспортирани за прегледи. По първоначални данни всички са били в съзнание, уточниха още от вътрешното ведомство.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират водачите на моторни превозни средства, че е ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна заради катастрофата. Шофьорите са призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Само час по-късно, но на пътя София-Варна край разклона за ловешкото село Лесидрен, отново е станала катастрофа между бус и товарен автомобил, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Сигнал за пътното произшествие е получен в 8:13 ч. Двете превозни средства са се сблъскали при мокра пътна настилка. Все още не е уточнено колко души са пострадали, но нараняванията им не са сериозни.

Вчера 78-годишен мъж и 72-годишна жена загинаха на място при челен сблъсък на микробус и лек автомобил на пътя край Луковит.

Общо четирима души са загинали, а 40 са ранени 28 тежки при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха още от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 49 леки пътнотранспортни произшествия, при които четирима души са пострадали.

От началото на месеца са станали 38 катастрофи, с четирима загинали и 53 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5170 пътнотранспортни произшествия, при които 330 души са загубили живота си, а 6471 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

