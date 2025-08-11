Военнослужещ е загинал при катастрофа на разклона за село Маломирово до Елхово.

52-годишният военен е издъхнал в линейката на път за областната болница "Св. Пантелеймон" в Ямбол, съобщи за БТА заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Загиналият е капитан Николай Иванов Илиев, съобщиха от Министерството на отбраната. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г. Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден около 16:50 часа. На разклона за с. Маломирово на главния път Елхово - Бургас са се сблъскали лека кола и военен автомобил УАЗ, предаде БТА.

С военния автомобил са пътували двама военнослужещи, които са изпълнявали служебни задължения.

При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски. На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ, уточниха от МО.

При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ - Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол. 

Подготвя се транспортирането му със самолет "Спартан" към Военномедицинска академия в София, каза по-рано пред БТА зам.-директорът на Ямболската болница, където е настанен пострадалият. Той уточни, че раненият сержант е на 46 години и е получил фрактури на крайниците.

По думите му и двамата военнослужещи са от Елхово. В отделението по хирургия на ямболската болница е приет шофьорът на лекия автомобил. Той е с контузия на главата, мозъчно сътресение и травма на гръдния кош.

 

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.

Движението в участъка на инцидента беше временно ограничено.

