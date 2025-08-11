Един човек е пострадал, полицейски екип пренасочва трафика към алтернативен маршрут

Катастрофа между два автомобила спря движението при километър 196 на магистрала "Тракия", а в района се е образувало километрично задръстване, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал в 09:04 часа в посока Бургас. По първоначална информация произшествието е между две леки коли.

Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип.

Движението в района на местопроизшествието е спряно, като трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път II-66, път I-5, АМ "Тракия".

Потребители в социалните мрежи споделят, че задръстването в участъка е километрично - поне 3 км.

Двама души са загинали у нас при пътни инциденти през изминалото денонощие, сочи справка на интернет страницата на МВР.

Общо за страната са станали 26 пътнотранспортни произшествия, 34 души са ранени.

За София са регистрирани 20 леки произшествия, едно тежко. Един човек е ранен.

От началото на годината у нас са станали 4022 тежки катастрофи с 252-ма загинали и 5027 ранени.

