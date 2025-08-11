Катастрофа между два автомобила спря движението при километър 196 на магистрала "Тракия", а в района се е образувало километрично задръстване, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Скрийншот: Google Maps

Инцидентът е станал в 09:04 часа в посока Бургас. По първоначална информация произшествието е между две леки коли.

Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Иван Филипов

Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип.

Движението в района на местопроизшествието е спряно, като трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път II-66, път I-5, АМ "Тракия".

Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Делчо Тричков

Потребители в социалните мрежи споделят, че задръстването в участъка е километрично - поне 3 км.

Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Ивайло Иванов

Двама души са загинали у нас при пътни инциденти през изминалото денонощие, сочи справка на интернет страницата на МВР.

Коли изхвърчаха от АМ "Тракия" след сблъсък, две деца и жена са в болница (снимки)
Виж още Коли изхвърчаха от АМ "Тракия" след сблъсък, две деца и жена са в болница (снимки)

Общо за страната са станали 26 пътнотранспортни произшествия, 34 души са ранени.

За София са регистрирани 20 леки произшествия, едно тежко. Един човек е ранен.

От началото на годината у нас са станали 4022 тежки катастрофи с 252-ма загинали и 5027 ранени.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
7567
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3468
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
8565
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT IT
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT
1331
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10330
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
2086
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
13583
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
632
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
768
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
773