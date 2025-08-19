Шофьор на ТИР изгуби контрол върху тежкотоварното возило, то скъса мантинелата на магистрала "Хемус", влезе в насрещното и се удари в друг тежкотоварен камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР-София.

Войната по пътищата

Сигналът за инцидента, който е станал в района на 17 километър край София, е подаден около 12 часа. 

По първоначални данни единият ТИР, движещ се в посока София, е преминал през мантинелата и е блъснал друг, който се движи в обратната посока. След сблъсъка единият камион се е преобърнал, като движението е напълно блокирано.

За щастие при катастрофата няма пострадали.

Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява от екипи на полицията още на изхода на София.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

От Агенция "Пътна инфраструктура" уточняват, че трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София - Саранци - път III-1001 Горно Камарци - път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".

Трима души са загинали, а 24 са ранени при 20 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 436 катастрофи с 29 загинали и 585 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4218 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 266 души, а пострадалите са 5306.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г. 

