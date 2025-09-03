Всички седем деца, които вчера се бяха качили на кран на високо строяща се сграда близо до бул. "Цариградско шосе", са установени и спасени, съобщиха от СДВР. Няма пострадали. Взети са мерки, допълниха от полицията. Децата искали да си направят селфи.

МВР, пожарната, алпинисти и служители от Столична аварийна служба  извършиха снощи аварийна операция по спасяването на непълнолетни деца, качили се на сградата на №92. Става дума за една от най-високите сгради, които се строят на входа на столицата, на бул. "Цариградско шосе". Снощи стана ясно, че пет от децата са успели да се прехвърлят в сградата, но органите на реда продължиха да издирват две от тях в нея. Днес стана ясно, че всички деца са в безопасност. Възрастта на децата е между 7 и 13 години.

"Имаше сигнал по 112, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на "Цариградско шосе". Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ от нас с осветление, което използваме при спасителни дейности", заяви днес пред bTV Красимир Димитров, директор на столичното звено "Аварийни дейности".

"За щастие, се оказа, че децата са се прибрали, от това екстремно селфи, което са си правили", каза още той.

Снимка: БТА

И поясни, че това не е единичен случай, в рамките само на последния месец е имало и други сигнали.

Изключително опасно е не само факта, че децата са били на крана, но и самата сграда - защото тя не е остъклена в горната си част.„

Снимка: БТА

От СДВР обещаха повече подробности по-късно днес.

 

