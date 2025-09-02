19642 Снимка: БТА

МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на седем непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщиха за БТА от МВР.

Тийнейджърите са се качили на кран, до Цариградско шосе №92. Той е с височина от около 200 метра.

Според bTV, първоначално децата, които са се качили, са били 7 на брой, на 13 години. Пет са успели да слязат сами, две са останали горе. В момента се извършва претърсване на сградата.

Причината за случилото се е "опасно селфи" -децата се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

На място са полицаи, пожарникари, алпинисти и екипи от Столичната аварийна служба.

Снимка: БТА

По разказ на свалените от крана пет деца - би трябвало в сградата да има още двама подрастващи, които обаче не познават. Не са установени лица на крана.

Снимка: БТА

Все още не се знае как е подаден сигнал до органите на реда.

Снимка: БТА

От сградата бяха изведени деца и заедно с техни близки се качиха в автомобил на полицията. Полицаи продължават да оглеждат района, а повече информация се очаква утре.

Снимка: БТА

