Петима души, сред които най-богатият човек в Чехия - Петр Келнер, който скоро купи bTV, са загинали по време на ски екскурзия в Аляска, съобщава вестник "Ню Йорк таймс".

Инцидентът станал в събота, когато хеликоптерът, с който пътувала групата, се разбил край един от глетчерите в американския щат.

Чешкият милиардер Петр Келнер, чието нетно състояние се оценява от "Форбс" на 17,5 милиарда долара, е бил на борда на хеликоптера Airbus AS350 B3.

Машината се е разбила близо до глетчера Кник.

На борда е имало общо шестима души. Местни медии съобщават за един оцелял, който обаче е в изключително тежко състояние. Причината за катастрофата се изяснява.



"Обявяваме с дълбоко прискърбие, че в катастрофа с хеликоптер в планините на Аляска в събота, 27 март, загина основателят и притежател на мажоритарен дял от PPF груп Петр Келнер", заяви в комюнике компанията, която е собственик на медийната група на bTV и на мобилния оператор "Теленор".

Келнер започва бизнес дейността си през 90-те години, когато, заедно с партньори, основава PPF като инвестиционна компания, която да участва в чешката схема за приватизиране на стотици държавни предприятия.

PPF с времето разширява дейността си и започва да се занимава със застраховане, финанси, телекомуникации, производство, медии и биотехнологии. Компанията развива дейностите си основно в Европа, Азия и Съединените щати.

Чешкият милиардер Петр Келнер купи през октомври 2020 година медийната група Central European Media (CME), която притежава българската телевизия bTV.

