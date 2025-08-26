"Не можех да дишам, не можех да се откъсна", разказа вече изписаният Димитър, когото майка му открила с щръкнала коса, кървясали очи и треперещ

Детето, което беше покосено от токов удар от уличен стълб за осветление във Варна, вече е изписано от болницата и е със семейството си. Инцидентът стана миналия петък, докато 12-годишното момче си е играело заедно с брат си на детска площадка в близост до блока, където живеят.

Момчето получи изгаряния по ръцете.

Последваха няколко проверки от страна на Община Варна на електрическите стълбове в района на инцидента, като последната от тях не е установила проблеми със съоръженията.

За първи път след инцидента проговори и пострадалото дете, което вече е добре. Димитър разказа точно какво се е случило.

"Играхме с брат ми на гоненица вечерта към 8 часа. Аз просто прескочих оградата в играта. Обаче, за да не залитна, се хванах за стълба. И той не ме пусна. Почувствах как има ток в мен, много силно ме разтресе. Не можех да дишам, не можех да се откъсна. Извиках няколко пъти "помощ". И след две думи вече гласът ми свърши. Не можех да говоря. Почувствах как няма надежда да мога да дишам повече. И изведнъж ме пусна токът. После се прибрахме у нас и отидохме в болницата", разказа детето пред БНТ.

Майката на Димитър разбрала за случилото се от брат му.

"Той беше с щръкнала коса, с разширени от ужас очи. Трепереше конвулсивно и очите му бяха кървясали. Най-лошото беше, че миришеше на изгоряла човешка плът. Това най-силно ме притесни. По-скоро брат му ми обясни повече, отколкото той самият. Защото Митко говорише на пресекулки, не можех да го разбера", коментира Мария Иванова, майка на Димитър.

Първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете. Тогава зам.-кметът Илия Коев събрал комисия, която отново да провери какво се е случило.

И изводът им е - ток на стълба няма, но детето е ударено от електричество. Общината няма обяснение и определя инцидента като странен.

"Понеже първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете, но детето е ударено от тока, реших извънредно да назнача 4-членна комисия, която да е от районното кметство, фирмата изпълнител, "Инженерна инфраструктура" към голяма община и "Защита на населението", които са енергетици към голяма община. Обиколили са 50 стълба в района, които са обследвани обстойно. Няма наличие на електричество. Въпреки това детето е с обгорена ръка. Странен инцидент", каза Илия Коев пред БНТ.

