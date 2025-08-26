Детето, което беше покосено от токов удар от уличен стълб за осветление във Варна, вече е изписано от болницата и е със семейството си. Инцидентът стана миналия петък, докато 12-годишното момче си е играело заедно с брат си на детска площадка в близост до блока, където живеят.

Момчето получи изгаряния по ръцете.

Последваха няколко проверки от страна на Община Варна на електрическите стълбове в района на инцидента, като последната от тях не е установила проблеми със съоръженията. 

Ток от стълб за осветление удари дете във Варна
Виж още Ток от стълб за осветление удари дете във Варна

За първи път след инцидента проговори и пострадалото дете, което вече е добре. Димитър разказа точно какво се е случило.

"Играхме с брат ми на гоненица вечерта към 8 часа. Аз просто прескочих оградата в играта. Обаче, за да не залитна, се хванах за стълба. И той не ме пусна. Почувствах как има ток в мен, много силно ме разтресе. Не можех да дишам, не можех да се откъсна. Извиках няколко пъти "помощ". И след две думи вече гласът ми свърши. Не можех да говоря. Почувствах как няма надежда да мога да дишам повече. И изведнъж ме пусна токът. После се прибрахме у нас и отидохме в болницата", разказа детето пред БНТ.

Майката на Димитър разбрала за случилото се от брат му.

"Той беше с щръкнала коса, с разширени от ужас очи. Трепереше конвулсивно и очите му бяха кървясали. Най-лошото беше, че миришеше на изгоряла човешка плът. Това най-силно ме притесни. По-скоро брат му ми обясни повече, отколкото той самият. Защото Митко говорише на пресекулки, не можех да го разбера", коментира Мария Иванова, майка на Димитър.

Първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете. Тогава зам.-кметът Илия Коев събрал комисия, която отново да провери какво се е случило.

И изводът им е - ток на стълба няма, но детето е ударено от електричество. Общината няма обяснение и определя инцидента като странен.

"Понеже първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете, но детето е ударено от тока, реших извънредно да назнача 4-членна комисия, която да е от районното кметство, фирмата изпълнител, "Инженерна инфраструктура" към голяма община и "Защита на населението", които са енергетици към голяма община. Обиколили са 50 стълба в района, които са обследвани обстойно. Няма наличие на електричество. Въпреки това детето е с обгорена ръка. Странен инцидент", каза Илия Коев пред БНТ.

ИЗБРАНО
Емрах Стораро се сгоди Лайф
Емрах Стораро се сгоди
16597
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
5654
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден! Бизнес
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
6255
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности IT
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
6089
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
9816
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
820
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото Trip
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото
1934
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути Вкусотии
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути
4357
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
277
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
1973