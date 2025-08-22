Няма опасност за живота му, но има изгаряния по ръцете, каза на извънреден брифинг днес в общината заместник-кметът ѝ Илия Коев

Ток от електрически стълб за осветление е ударил дете във Варна, то е в добро състояние, няма опасност за живота му, но има изгаряния по ръцете, каза на извънреден брифинг днес в общината заместник-кметът ѝ Илия Коев.

Инцидентът е станал снощи в близост до детска площадка, а сигналът е подаден на тел.112. На мястото веднага е изпратен екип, обясни Коев. По думите му в момента всички стълбове са проверени, предаде БТА.

"При снощната проверка не е установено да има стълбове с утечки на ток и с някакви други проблеми. Днес е направена повторна проверка, разширен е периметърът до 50 стълба. При разклащане на единия от тях, по информация на управителя на фирмата, която поддържа осветлението в района, се е установила утечка на ток в стълба", обясни заместник-кметът.

Той допълни, че утечката е отстранена и в момента няма нито един стълб с проблеми, има издадени протоколи за абсолютно всички проверени.

Коев каза още, че всяка седмица на оперативка се разпорежда на районните кметове да правят проверки чрез техните дирекции, които се занимават с инженерна инфраструктура и с поддръжката, и да пишат протоколи при нередности, за да бъдат отстранени, ако има такива.

