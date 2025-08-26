След фаталния инцидент в Пловдив, при който 78-мъж загина, ударен от паднал клон на дърво, съпругата на жертвата заяви, че веднага след погребението завежда дело, предава NOVA.

"Само да мине погребението, завеждам дело. Набелязала съм си хора, ще ги съдя до последно. Не за пари, а за да разберат, че не си гледат работата. За това получават заплати", каза Елена Богутлиева.

И разказа и как се е случил инцидентът.

Дървото-убиец в Пловдив било фитосанитарно здраво
Виж още Дървото-убиец в Пловдив било фитосанитарно здраво

"В 13:00 часа ми се обадиха от полицията, че е в Спешното. Щях да припадна от притеснение. Обадих се на сина ми. Отидохме веднага. Беше в шокова зала. Казаха, че трябва да се оперира, защото е с три счупени шийни прешлена, тазови прешлени, ръката му почти счупена, а на главата му имаше огромна рана. Получил е силна аритмия. На сутринта дежурният лекар ми се обади и каза, че е починал от масивен инфаркт", обясни Елена Богутлиева.

Съпругът й редовно правил разходки покрай Марица.

"Клонът като се е отчупил, право върху главата му. Момче и момиче от съседната пейка са се обадили на полицията, пожарната. Мъжът ми е бил затиснат", каца Богутлиева.

Огромен клон падна и уби 78-годишен мъж, докато седи на пейка в Пловдив
Виж още Огромен клон падна и уби 78-годишен мъж, докато седи на пейка в Пловдив

По случая вече беше отстранен директорът на Общинско предприятия "Градини и паркове".

От общината в Пловдив съобщиха, че започва проверка на състоянието на дърветата по поречието на река Марица и ще премахват потенциално опасните клони.

