Състоянието на зелената система в града, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла, дърветата са доста стари, заяви заместник-кметът по екология на район "Северен"

Снимка: Скрийншот

Ден след трагичния инцидент, при който 78-годишен мъж загина, затиснат от паднал клон на дърво в Пловдив, от районната администрация излязоха с първи коментар. Оказва се, че дървото, причинило смъртта на възрастния мъж, докато е седял на пейка, е било фитосанитарно здраво. Това заяви заместник-кмет по екология на район "Северен" в Пловдив Цветомир Цветков по Нова телевизия.

Проверката за това конкретно дърво, което е предизвикало инцидента с фатален край, е, че то е било фитосанитарно здраво. Тоест, клоните му са здрави, било е с листа, няма видими следи от заболяване, типично за този вид", обясни Цветков. Той допълни, че администрацията не работи само по сигнали на граждани, а експертите извършват и ежедневни проверки на терен.

Според зам.-кмета, причината за подобни инциденти е системна и касае цялата зелена система на Пловдив, а не само район "Северен".

"Състоянието на зелената система в Пловдив, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла. Дърветата са доста стари", подчерта той.

Цветков изтъкна, че са необходими бързи и сериозни мерки за справяне с проблема, които районната администрация не може да предприеме сама. Като конкретни стъпки той посочи нуждата от цялостна дигитализация и паспортизация на дърветата в града.

"Нуждаем се от много повече ресурси, за да можем да си вършим по-качествено работата", заяви той и уточни, че за район "Северен" за тази дейност отговарят едва четирима души.

Цветомир Цветков изказа своите съболезнования на близките на починалия мъж и увери, че неговият екип е на терен и извършва проверки на растителността в района на инцидента.

Фаталният инцидент стана на 23 август около 11 часа на бул. "Марица-Север" в града под тепетата. На тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво, който е паднал върху гражданин. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ.

