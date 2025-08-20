5630 Снимка: БТА

Работник е пострадал при пожар на територията на оръжейния завод "Арсенал", съобщи БНТ. Първоначално националната телевизия предаде, че мъжът е загинал.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Пострадалият 53-годишен мъж е жив и пътува с медицински екип към специализирана клиника в Пловдив, подчертаха от завода.

От "Арсенал" уточниха, че при извършване на дейности на територията на оръжейницата от багер - челен товарач, управляван от 53-годишния мъж, е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещия на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния. На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ - Казанлък.

Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес. Изясняват се причините за възникване на пожара, посочиха от предприятието.

В началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата.

Работникът е загинал пред очите на сина си, който е работил в същия цех на "Арсенал". Още двама работници по чудо остават невредими.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.