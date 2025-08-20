Прокуратурата образува досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на дейност с повишена опасност

2384 Снимка: БТА

Пострадалият багерист на територията на оръжейното предприятие "Арсенал" - Казанлък е в критично състояние и има опасност за живота му, съобщиха от Университетската болница "Свети Георги". Мъжът е приет в болницата с тежки изгаряния.

Досъдебно производство се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора за трудовата злополука, при която пострада 53-годишния мъж в оръжейния завод "Арсенал" в Казалък, съобщиха от пресцентъра ѝ.

Производството е за причиняване на средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Около 11:30 часа днес е бил подаден сигнал за това, че в двора на завод "Арсенал" в Казанлък е пострадал 53-годишен мъж, който управлявал превозно средство - багер, уточняват от прокуратурата. Той е извършвал дейност, при която машината е избутвала с греблото отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което водачът на багера е получил обгаряне по тялото. На място е пристигнал медицински екип. Пострадалият мъж е бил откаран за лечение в болница. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други.

По-рано днес от дружеството опровергаха медийни публикации, че мъжът е загинал при инцидент в предприятието и посочиха, че злополуката не е свързана с производствения процес.

Работникът не е служител на "Арсенал", а на външна фирма.

Това е пореден инцидент в оръжейния завод. В началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата. Работникът е загинал пред очите на сина си, който е работил в същия цех на "Арсенал". Още двама работници по чудо остават невредими.

През януари м. г.работник обгори лицето си с барут при инцидент в завода.

През 2022 г. трима души загинаха при мощната експлозия в 112 цех за гранулиране на барут на оръжейния завод "Арсенал".

