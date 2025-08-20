Пострадалият багерист на територията на оръжейното предприятие "Арсенал" - Казанлък е в критично състояние и има опасност за живота му, съобщиха от Университетската болница "Свети Георги". Мъжът е приет в болницата с тежки изгаряния.

Досъдебно производство се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора за трудовата злополука, при която пострада 53-годишния мъж в оръжейния завод "Арсенал" в Казалък, съобщиха от пресцентъра ѝ.

Нов инцидент в завод "Арсенал", има пострадал работник
Виж още Нов инцидент в завод "Арсенал", има пострадал работник

Производството е за причиняване на средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Около 11:30 часа днес е бил подаден сигнал за това, че в двора на завод "Арсенал" в Казанлък е пострадал 53-годишен мъж, който управлявал превозно средство - багер, уточняват от прокуратурата. Той е извършвал дейност, при която машината е избутвала с греблото отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което водачът на багера е получил обгаряне по тялото. На място е пристигнал медицински екип. Пострадалият мъж е бил откаран за лечение в болница. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други.

По-рано днес от дружеството опровергаха медийни публикации, че мъжът е загинал при инцидент в предприятието и посочиха, че злополуката не е свързана с производствения процес.

Работникът не е служител на "Арсенал", а на външна фирма.

Това е пореден инцидент в оръжейния завод. В началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата.  Работникът е загинал пред очите на сина си, който е работил в същия цех на "Арсенал". Още двама работници по чудо остават невредими.

През януари м. г.работник обгори лицето си с барут при инцидент в завода.

През 2022 г.  трима души загинаха при мощната експлозия в 112 цех за гранулиране на барут на оръжейния завод "Арсенал".

 

 

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
38625
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо Корнер
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо
5342
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3670
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот IT
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот
2243
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3891
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
3842
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1539
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1262
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
15270