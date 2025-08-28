20-годишното момиче, което във вторник скочи от движещ се влак в района на жп гара Клисура, е издъхнало вчера следобед в реанимацията на Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив. Това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов. 

Студентката бе настанена в лечебното заведение преди два дни, след като заедно с 21-годишна своя приятелка от Полша скочиха през прозореца на влака София-Бургас, докато той е бил в движение, тъй като са пропуснали спирката, на която е трябвало дa слязат. Сигналът за инцидента бе подаден на тел. 112 около 13.30 часа.

"За съжаление починалото момиче е дъщеря на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като ръководител движение. Съболезнования на семейството и на всички близки от мен", добави Караджов, цитиран от Нова телевизия.

Транспортният министър каза още, че другото пострадало момиче също е с много тежки наранявания.

"Няма свидетели на инцидента. Когато намират първата пострадала, която е била в съзнание, тя казва, че има и второ момиче, което е скочило от влака. Тогава вече тръгват да го търсят и го намират", обясни той.

По думите на транспортния министър най-вероятно двете момичета са скочили през прозореца на композицяита, тъй като по време на движение вратите на вагоните са блокирани.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.

 

