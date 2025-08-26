Две момичета - на 20 и 21 години, са настанени в пловдивска болница, след като са скочили от пътническия влак София-Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за инцидента, който е станал край жп гара Клисура, е подаден на телефон 112 около 13.30 часа.

По първоначална информация двете са скочили през прозореца на влака, докато той е бил в движение, тъй като са пропуснали спирката, на която е трябвало дa слязат.

По-тежко е състоянието на 20-годишното момиче.

По случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е Районната прокуратура.

Заради инцидента движението на влаковете между гарите Клисура и Стряма бе преустановено.

Малко по-късно в Симеоновград товарна композиция удари лек автомобил, спрял на релсите на жп прелез, съобщиха от полицията в Хасково. 

Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака. Преди последвалия удар шофьорът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. При инцидента има материални щети.

Пробите за алкохол и наркотици на машиниста и шофьора на лекия автомобил са отрицателни.

 

