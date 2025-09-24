Гранати, оръжие и боеприпаси иззеха полицаи при акция в монтанското село Мадан. Работата по случая е предадена на прокуратурата

След получена информация за съхранение на оръжие и боеприпаси вчера след обяд служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при полицията в Монтана са извършили претърсване в частен имот в село Мадан, община Бойчиновци.

Имотът е собственост и е обитаван от 59-годишен от Монтана, предаде кореспондентът на БНР.

Униформените са намерили и иззели гранати, огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси. По време на акцията района е бил отцепен от служители на пожарната. От полицията в Монтана не уточниха броя и вида за иззетото оръжие.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс, според който нарушителя може да бъде наказан с лишаване от свобода от две до осем години.

