Началото на следващата седмица в община Созопол ще започне с ден на траур в знак на съпричастност към кончината на трите момчета, загинали в катастрофа край Черноморец късно снощи, предава БТА.

Войната по пътищата

Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник (20 октомври) знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от Общината, ще бъдат отменени.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите, призоваха от общинската администрация в Созопол чрез съобщение до медиите, изказвайки съболезнования към семействата и близките на загиналите.

Двете момчета на 17 години и техен приятел на 18 години загинаха в катастрофа около полунощ на 17 октомври. Те са пътували в лек автомобил, управляван от най-големия.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че водачът е загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво. Той е получил книжката си ден по-рано - на 16 ноември.

