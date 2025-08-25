Кучето ме спаси, ако не беше то, не знам какво щеше да стане, каза пред БТА нападнатият от мечка Димитър Кибарев. Мъжът оцеля при среща с мечка с малко мече в събота.

Мечка с малко мече нападна и рани мъж в Родопите
Кибарев добави, че е ловец и има две ловни кучета - на една и две години. Решил в събота да излезе в гората, за да тренира гончетата. Тръгнал рано сутринта и около 7:20 часа чул шум от долната страна на горския път и видял малко мече, което се качва по един от боровете. В момента, в който се обърнал, видял мечката. "Голямото куче се отскубна от повода и направо скочи към нея. Сборичкаха се за около две-три секунди, след което тя отново тръгна към мен и скочи. Аз паднах и в този момент кучето се върна, захапа я и мечката изчезна", каза още Кибарев.

От срещата с горския звяр мъжът има само една рана на палеца на дясната ръка, която е обработена в девинската болница. Нараняването е станало, когато се опитвал да избута мечката от себе си. "Виждал съм пет-шест пъти мечки, но толкова близо и да ме нападне - никога. За секунди стана и всичко свърши, кучето ми помогна много, че не се уплаши и то", допълва още пострадалият мъж. Кибарев посочи, че в района около село Лясково има много мечки, поне десет.

Много се уплаших, когато синът ми дойде и каза, че се е бил с мечка. И той, и аз треперихме. Превързах му раната и отидохме в болницата в Девин, за да я види лекар и да му бият инжекция, каза майката Виолета. Бащата Юри допълни, че когато бил ловец също е виждал мечки. Синът му много пъти се е срещал с горския звяр, като наскоро видял майка с три малки.

Кметът на село Лясково Асен Диев посочи, че след случката с Димитър хората в селото са притеснени.

Днес по обед служители на Регионалната дирекция по околна среда и води в Смолян направиха оглед на мястото и поставиха фотокапани за проследяване поведението на мечката.

