Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИСОВ) - Смолян постави фотокапани за проследяване поведението на мечката, която нападна човек. Това съобщи за БТА директорът на РИСОВ - Смолян Екатерина Гаджева. Днес служители на инспекцията извършиха проверка на случая с нападнатия мъж от девинското село Лясково.

Мечка с малко мече нападна и рани мъж в Родопите
Виж още Мечка с малко мече нападна и рани мъж в Родопите

По думи на пострадалия нападението е станало в събота, 23 август, когато е разхождал двете си ловни кучета, едното от които на повод, в горска територия на около два километра от село Лясково. Пред експертите той разказва, че е бил изненадан и нападнат от кафява мечка, като е получил нараняване на палеца на дясната ръка.

Инспекцията се самосезира за случая, тъй като сигнал не е получен и в Държавното горско стопанство "Михалково", нито на телефон 112. Въпреки това екип отиде и извършва проверка на място в района, посочи Гаджева. Огледът на мястото сочи, че теренът е изцяло горски с диворастящи плодни храсти - типично местообитание за мечката. На мястото са поставени фотокапани за проследяване поведението на мечката.

ИЗБРАНО
Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейно събиране Лайф
Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейно събиране
5077
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната Корнер
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната
6587
Държавният дълг на Украйна достигна почти 100% от БВП Бизнес
Държавният дълг на Украйна достигна почти 100% от БВП
1979
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип" IT
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип"
2032
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше Impressio
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше
6338
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена Trip
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена
2542
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
1685
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите? Zodiac
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
1023