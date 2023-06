Бреговата охрана на САЩ обяви, че са намерени отломки в зоната на кораба "Титаник". Дълбоководният апарат изчезна на 19 юни и днес по обед кислородът в него свърши. Няма категорично потвърждение дали отломките са от батискафа, на борда на който са британски милиардер, бизнесмен от Пакистан заедно със сина си, основателят на компанията - собственик на малката подводница, както и оператор на подводници от Франция.

Дистанционно управляемият апарат (ROV) на Horizon Arctic е открил поле от отломки на дъното на океана в зоната на търсене в близост до останките на кораба "Титаник", стана ясно в четвъртък привечер.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2